Hausse des loyers : le nombre élevé d’appels surcharge le Tribunal

La norme de service visée est de trancher les différends entre locataires et propriétaires en 45 jours, a expliqué la ministre responsable du Logement, Jill Green, à l’Assemblée législative la semaine dernière.

Mais selon les données du Tribunal, l'attente est régulièrement plus longue parce que ses agents sont surchargés de cas de locataires mécontents de la hausse de leur loyer.

Le Tribunal indique qu’au 31 mars, il enquêtait sur 94 hausses de loyer, dont 18 qui remontaient en janvier. Ces dernières enquêtes étaient en cours depuis 59 à 89 jours.

Vingt-huit autres enquêtes qui ont débuté en février ne sont pas encore terminées. Plusieurs d’entre elles s’approchent de la norme de 45 jours ou la dépassent.

La ministre de Service Nouveau-Brunswick, Jill Green, est aussi la ministre responsable du Logement et du Tribunal sur la location de locaux d’habitation. Photo : Radio-Canada

La ministre Green veut se faire rassurante. Nous allons continuer de travailler avec [les agents du Tribunal] pour assurer qu’ils puissent continuer à rendre des décisions en temps opportun pour qu’il n’y ait pas d’impact sur les locataires ou les propriétaires , a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas le cas de tous les locataires qui portent plainte, selon Janice Percy, une locataire à Quispamsis qui a déménagé plutôt que d’essayer de contester la hausse de 200 $ de son loyer qu'exigeait le propriétaire. Selon elle, le Tribunal a expliqué à ses voisins qui ont communiqué avec lui que des retards sont possibles.

Apparemment, ils ont tellement d’appels dans leurs dossiers qu’il faudra attendre des mois pour en entendre parler , affirme Janice Percy.

Ruée vers le Tribunal à la fin du plafonnement des loyers

La ministre Jill Green a annoncé en novembre que son gouvernement n’allait pas reconduire en 2023 le plafonnement de la hausse des loyers à 3,8 %. Les propriétaires peuvent demander toute hausse pour amener un loyer aux normes courantes du marché. Cela a déclenché une vague d’avis d’augmentation et un nombre record d’appels de locataires au Tribunal.

Le Tribunal a reçu 189 demandes en janvier, février et mars 2023 de la part de locataires qui demandaient de l’aide. C’est plus que le nombre total de demandes durant toute l’année 2021 et c’est une augmentation de 43 % comparativement au même trimestre en 2022.

Il est crucial d’avoir une réponse en temps opportun , affirme Angus Fletcher, de la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick.

Bien des locataires qui contestent une hausse de loyer ne cherchent probablement pas un nouvel appartement en attendant la décision du Tribunal, explique M. Fletcher.

La question du logement à prix abordable est controversée au Nouveau-Brunswick depuis trois ans. Ci-dessus : Glen Harris, Nichola Taylor et Lore Ingersoll, de l’organisation communautaire ACORN, ont manifesté à Fredericton le 12 avril 2023 pour dénoncer la hausse des loyers. Photo : Radio-Canada / Pat Richard

Le Tribunal a la compétence de juger si une hausse réclamée par un propriétaire est trop élevée comparativement aux loyers des appartements similaires dans le même quartier.

Jill Green a ajouté à l’Assemblée législative que son gouvernement a augmenté de 200 000 $ (13 %) le budget de fonctionnement du Tribunal cette année et qu’elle est disposée à lui accorder plus de ressources si cela est nécessaire.