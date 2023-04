La lampe qui fait rêver

Je n'ai jamais été capable de récupérer de tout ça. Donc, j'ai eu des difficultés qui se sont accumulées. Je ne dors pas. J'ai une nuit de sommeil environ de 5 à 6 heures par nuit et ça, c’est quand ça va bien.

Il a tout essayé. Sa conjointe, Marielle Therriault, est inquiète pour sa santé. Elle s’est dit que le Helight pourrait peut-être aider. C'est une publicité que j'ai vue à la télévision [...]. J'en ai parlé à Yves. J'ai dit : "Peut-être que pour toi, ça serait une solution".

Marielle Thériault et Yves De Rosby Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce que le Helight Sleep?

Le Helight Sleep est une invention munie d’une lumière rouge de 630 nanomètres qui prétend faciliter le sommeil. Breveté en France, mais conçu au Québec, il est vendu près de 140 $.

Nous avons apporté une lampe Helight Sleep à Yves Derosby afin qu’il l’essaie. Je pars avec un petit côté sceptique, mais j'ai hâte de l'essayer. [...] La finalité, c'est que je veux dormir. Je veux savoir ce qu'est une nuit de sommeil profond. Ce que je ne connais pas.

Prétentions d’ Helight

Le marketing du Helight Sleep est accrocheur. Des personnalités publiques comme l’animateur Richard Turcotte et l’humoriste Jérémy Demay appuient le produit. Sur son site web, les promesses du fabricant sont alléchantes : Dormir mieux, plus rapidement et profondément , affirme l’entreprise.

Elles ciblent les personnes ayant des problèmes de sommeil et, au Canada, il y en a beaucoup. Pour vérifier ces prétentions, nous avons consulté quelques experts du sommeil.

Pour le docteur Christophe Moderie, qui a fait sa maîtrise sur les effets de la lumière sur le sommeil, Helight s’avance sur un terrain glissant. Est-ce qu'on a des données qui montrent que ça favorise la relaxation, que ça favorise le calme, l'endormissement plus rapide aussi? Ce n'est pas le genre de choses qui ont été publiées de façon claire pour lesquelles on a des données et des protocoles rigoureux. [...] Parce que lorsqu’on regarde la littérature scientifique, on n'a pas grand-chose à cet effet , explique-t-il.

Quant aux deux artistes des publicités de Helight, Richard Turcotte nous affirme qu’il est satisfait du produit, et Jérémy Demay n’a pas répondu à nos questions.

Les études et la lumière rouge

Sur son site web, Helight réfère aussi à deux études effectuées par la spécialiste américaine du sommeil Mariana Figueiro.

Nous lui avons parlé. Elle est professeure à l'École de médecine du Mount Sinai à New York. Nos études ne soutiennent certainement pas l'idée que la lumière rouge améliore le sommeil. Ce n'est pas ce que nous démontrons avec notre étude.

Surpris et étonnés par cette réponse, nous sommes allés à la boutique Helight de Montréal. Nous avons enregistré la conversation à l'aide d’une caméra cachée. Les arguments de vente vont beaucoup plus loin que les affirmations sur leur site web.

Nous apprenons que, selon la vendeuse, il y aurait beaucoup plus d’études sur la lumière rouge. Oui, sur la lumière rouge, il y en a au-dessus de 4000. C'est révolutionnaire , affirme-t-elle.

Nous avons aussi parlé à la spécialiste du sommeil Véronique Daneault, associée de recherche au Centre d’études avancées en médecine du sommeil (CEAMS) de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. On est loin des milliers d’études sur la lumière rouge et le sommeil, et celles qui existent sont peu convaincantes, selon la spécialiste du sommeil. Ces études-là comportent très peu de sujets et ils ont principalement regardé des mesures subjectives du sommeil.

Une mesure subjective est une auto-évaluation du patient avec un questionnaire. Une mesure objective permet de mesurer la durée des différentes phases du sommeil avec des électrodes, par exemple.

Helight et la NASA

Helight affirme s'inspirer de la NASA pour l’élaboration de son produit. Cet argument est celui qui fait le plus réagir les téléspectateurs à qui nous avons parlé. L’usage de la NASA dans le marketing de l’entreprise n’est pas anodin, il frappe l’imaginaire.

Lors de notre visite, la vendeuse a aussi déclaré : C'est basé sur des études de la NASA. [...] Même genre, même longueur d'onde.

Appareil d'aide à l'endormissement Helight. Photo : Radio-Canada

Pour Christophe Moderie, la référence à la NASA laisse beaucoup de points d’interrogation pour le consommateur.

« C'est certain que le mot inspiré de la NASA, c'est quand même assez vague comme terme de dire : je vais m'inspirer de la lumière de quelqu'un d'autre ou d'un type de lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est dans la façon dont la lumière est produite? Est-ce que c'est dans la façon dont la lumière est émise? Est-ce que c'est dans l'intensité de la lumière? » — Une citation de Christophe Moderie, médecin résident en psychiatrie et étudiant au doctorat en santé mentale, Université McGill

Selon les spécialistes que nous avons consultés, aucune étude publiée par la NASA ne fait référence à une lumière qui a la même longueur d’onde que le Helight.

Nous avons écrit à un chercheur, Robert Soler, qui a travaillé sur l’éclairage de la Station spatiale internationale. Il nous répond que les astronautes n’utilisent pas de lumière rouge pour dormir.

Helight répond

La vendeuse à qui nous avons parlé est Jasmine Lebeau. Elle est aussi la directrice du Centre Helight à Montréal. Nous l’avons rencontrée, ainsi que Greg Bonnier, vice-président d’Helight Canada.

Depuis notre entrevue, les études de Mme Figueiro ne sont plus sur le site de l’entreprise.

Selon eux, leur appareil est efficace puisqu’ils se sont appuyés sur des études, mais aussi sur un taux de retour très faible de leurs clients. Seulement 4 % ont demandé un remboursement étant donné leur politique de 30 jours d’essai, disent-ils.

Les dirigeants d’Helight sont convaincus que leur produit fonctionne. Jasmine Lebeau souligne : On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui témoignent tous les jours. On a des appels, on a des courriels sur à quel point ils s'endorment mieux. Il y en a qui ont arrêté leur médication.

Greg Bonnier renchérit : Mais finalement, en fin de compte, c'est la question que vous vous posez : "Est-ce que ça fonctionne?" Oui, ça fonctionne. On a 50 000 personnes qui l'ont acheté.

Il précise que le Helight est sans danger, d'une innocuité totale, à un coût modique et non récurrent.

Ce que dit la science

La chercheuse Véronique Daneault est très claire : Je pense qu'il faut transmettre à l'ensemble de la population qu'à ce jour, il n'y a pas de consensus scientifique non plus que d'études cliniques qui démontrent l'efficacité de la lumière rouge sur la qualité et la quantité de sommeil.

Véronique Daneault, associée de recherche, Centre d’études avancées en médecine du sommeil, Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, affirme que la lumière rouge ne favorise pas le sommeil. Et le Centers for Disease Control and Prevention américain déclare que la lumière rouge n’a aucun effet sur l’horloge circadienne.

En réaction au fait qu’il n’a pas de preuves scientifiques catégoriques sur l’impact positif de la lumière rouge sur le sommeil, Greg Bonnier répond : C'est plate à dire, mais finalement ce qui est important pour nous, c’est que ça a un effet positif ou pas. Et là, force est de comprendre que oui.

La directrice du Centre Helight, Jasmine Lebeau, souligne quant à elle que la science n’a pas encore démontré que la lumière rouge favorise le sommeil, mais qu’éventuellement ce sera peut-être le cas.

« L’ensemble des publications soumises et surtout notre expérience avec plus de 50 000 clients nous fournissent des bases solides pour reconnaître l’existence des effets bénéfiques de la lumière rouge sur le sommeil. [...] La réponse obtenue des consommateurs-utilisateurs nous confirme que nous sommes sur la bonne voie. » — Une citation de Greg Bonnier, vice-président d’Helight Canada

Des scientifiques français impliqués avec Helight

Greg Bonnier nous dirige vers deux scientifiques français avec qui ils ont collaboré pour l’élaboration du Helight. Claude Gronfier, chercheur en neuroscience et co-inventeur du Helight, selon le brevet européen. Puis Olivier Caselles, un physicien médical à l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse.

Nous les avons contactés.

Claude Gronfier nous écrit qu’il n’a pas échangé depuis longtemps avec Helight et qu’il n’a pas vu les résultats des études menées par Helight. En tant que scientifique, je ne peux donc pas me prononcer sur l’effet de la lumière rouge [...]. À ce stade, nous avons besoin de plus d'études bien menées chez l’humain.

L’autre scientifique aussi mentionné sur le site web d’Helight, Olivier Caselles, nous a dit : Il n'y a pas de base scientifique sérieuse. Là, je vous rejoins, mais à 200 pour cent. [...] Je dis juste qu'on ne sait rien. Que toutes mes recherches que je continue à faire me montrent qu'il y a certainement un truc avec la lumière et que ça vaut le coup d'y aller.

Il a aussi souligné qu’il a fait essayer le Helight à une cinquantaine de personnes de son entourage, et il a obtenu une majorité de commentaires favorables.

Greg Bonnier d’Helight soutient aussi que : Les résultats obtenus donnent espoir et qu’il est important de poursuivre la recherche chez les humains.

Greg Bonnier, vice-président d'Helight Canada. Photo : Radio-Canada

Comment mieux dormir?

Pour mieux dormir, il n’y a rien de miraculeux, comme l’explique Mme Daneault.

« Les recommandations internationales sont claires. Trente minutes avant le coucher, on s'éloigne des écrans, on minimise l'éclairage. On aura tendance à avoir de l'éclairage plus chaud en soirée dans nos maisons plutôt qu'un éclairage froid. » — Une citation de Véronique Daneault, associée de recherche, Centre d’études avancées en médecine du sommeil (CEAMS) de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Nous sommes retournés rencontrer M. Derosby, trois semaines plus tard, pour savoir si le Helight avait amélioré son sommeil. Dans mon cas à moi. Ça n'a pas fonctionné. Ça n’a rien changé.