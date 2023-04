Le nouveau tarif d’électricité de nuit ne profiterait pas à tous les conducteurs de VE

Selon le communiqué de la province, les personnes qui consomment plus d’électricité la nuit, comme les travailleurs en horaire décalés, ceux qui chauffent à l’électricité ou qui rechargent leur véhicule électrique, pourraient économiser jusqu’à 90 $ par année.

Cette affirmation est mise en doute par Jessy Richard, un résident de Hearst qui aussi président de l’entreprise de distribution d’électricité locale, Hearst Power.

Celle-ci fait partie des six qui offriront le nouveau tarif à partir du 1er mai.

Il a utilisé le calculateur de facture disponible sur le site de la Commission de l’énergie de l’Ontario pour estimer les coûts de recharge pour son Ford F-150 Lightning.

Je dirais que le tarif n’est pas pour les véhicules électriques, même si on en fait la promotion de cette façon, affirme-t-il.

Jessy Richard possède une camionnette électrique semblable à celle-ci. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Richard explique que les résidents de petites communautés comme Hearst n’ont souvent pas de longs trajets à faire.

« Ils n’ont donc pas nécessairement besoin de charger leur véhicule toute la nuit, contrairement aux propriétaires de VE qui vivent dans la grande région de Toronto qui doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour se rendre au travail. » — Une citation de Jessy Richard, propriétaire d'un véhicule électrique

Le résident de Hearst ajoute qu’il y a seulement une trentaine de véhicules électriques à Hearst en ce moment, et qu’il n’y a pas autant d’infrastructures de recharges que dans les centres urbains plus au sud.

Devin Arthur, le président de la Société des VE du Grand Sudbury, abonde dans le même sens. Si vous conduisez beaucoup, vous allez avoir besoin de charger votre véhicule pour une plus longue période et dans ce cas vous pourrez économiser.

Une option intéressante pour certains

M. Arthur n’envisage pas de choisir le nouveau tarif de nuit lorsqu’il sera offert par son fournisseur d’électricité, d’ici six mois, car il ne conduit pas suffisamment pour en tirer des bénéfices, surtout avec un tarif plus cher la semaine entre 16 h et 21 h.

Le président de la Société des VE du Grand Sudbury croit toutefois que le nouveau tarif est une bonne idée pour plusieurs, et encourage la population à changer leur véhicule pour une voiture électrique ou à se procurer une thermopompe.

C’est agréable de voir des initiatives qui rendent ce type d’achats plus abordables , souligne-t-il.

Jessy Richard fait remarquer pour sa part que les propriétaires d’un système de batterie pour stocker de l’électricité la nuit et l'utiliser pendant la journée seront avantagés par le nouveau forfait.

Adam Fremeth, professeur agrégé de commerce, d'économie et de politique publique à l'école de commerce Ivey de l'Université Western, voit aussi d’un bon œil l’arrivée du nouveau tarif de nuit.

Tout comme M. Richard, il estime que les forfaits de ce type seront de plus en plus intéressants au fur et à mesure que les VE et les systèmes de stockage par batteries deviendront plus courants.

Avec les informations d’Aya Dufour et de Jonathan Pinto de CBC