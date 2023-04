La retraite et la liberté à 55 ans, ça ne sera vraiment pas pour tout le monde , annonce l’animateur Stéphan Bureau au Téléjournal du 12 mars 2002.

Reportage de Philippe Schnobb sur le mythe de la retraite dorée à 55 ans pour la génération des baby-boomers.

Dans son reportage, le journaliste Philippe Schnobb déconstruit le rêve de la retraite précoce des baby-boomers, car il devient de moins en moins réaliste.

D’une part, l’argent risque de manquer, car les Québécois vivent de plus en plus vieux et prennent leur retraite plus tôt dans leur vie active. D’autre part, la province risque de connaître une pénurie de main-d’œuvre, car les générations qui suivent ne sont pas assez nombreuses pour pourvoir tous les postes.

En 2002, le journaliste mentionne notamment que les secteurs du camionnage et de l’éducation à l’enfance pourraient rencontrer des problèmes de main-d’œuvre à moyen terme.

Prendre sa retraite à 55 ans et faire de la planche à voile en Floride, c’est une pure lubie. C’est de la désinformation , déclare le démographe Jacques Légaré.

Plutôt que de faire miroiter le rêve d’une retraite dorée, les intervenants rencontrés par le journaliste proposent des formules pour garder les aînés plus longtemps sur le marché du travail.

Des formations peuvent notamment être offertes pour leur permettre de se réorienter dans des emplois moins exigeants physiquement. De plus, la retraite peut être graduelle en diminuant le nombre d’heures travaillées ou en alternant de façon cyclique le travail et le repos.

Céline Galipeau rencontre un retraité qui a choisi de retourner sur le marché du travail un an et demi après avoir pris une retraite précoce.

Nous vivons plus vieux qu’avant et en meilleure santé , observe à son tour l’animatrice Céline Galipeau au Téléjournal du 24 octobre 2004.

Ainsi, une personne qui a fait son entrée sur le marché du travail à 22 ans et qui part à la retraite entre 55 et 60 ans aura travaillé moins de la moitié de sa vie.

Doit-on alors travailler plus longtemps avant de prendre sa retraite?

L’animatrice propose dans un reportage le regard d’un employé de la Ville de Montréal qui est retourné sur le marché du travail un an et demi après son départ à la retraite.

Après avoir profité de longues vacances, Bernard Bourassa, 57 ans, s’ennuyait chez lui à la maison. Il souhaitait redonner un sens à sa vie.

Personne n’aime être mis au rancart , exprime-t-il à Céline Galipeau. Quand on a un peu d'expertise, on aime bien la communiquer.

Pour Bernard Bourassa, l’argent n’est pas la motivation principale qui l’a guidé vers un emploi à temps partiel dans le secteur horticole d’un grand magasin. Il y a trouvé un contact humain qui lui avait manqué en plus de pouvoir partager ses connaissances avec de jeunes employés et pouvoir leur faciliter les choses.

Ça fait une relation vivante , témoigne Bernard Bourassa. On ne pense pas au temps.

Marcia Pilote rencontre François Bernatchez, un jeune retraité qui a choisi de partager son expérience en rédigeant un livre proposant des activités pour demeurer bien actif.

À l’émission C'est ça la vie du 10 novembre 2010, l’animatrice Marcia Pilote rencontre finalement un jeune retraité qui a écrit un livre pour donner des idées à d’autres sur la façon de bien vivre sa retraite.

François Bernatchez souhaite aider les retraités à combler le vide qui les attend.

La moitié des Québécois continuent à travailler même après avoir pris officiellement leur retraite, souligne-t-il à l’animatrice. Ils le font en partie pour arrondir leur fin de mois, mais surtout parce qu’ils se sentent isolés après avoir fait cette transition.

40 % des Nord-Américains se décrivent même comme ayant été plus heureux au travail qu’à la retraite. Avec son livre 1001 activités pour profiter de sa retraite, l’auteur souhaite aider les retraités à regagner des cercles sociaux par le bénévolat et d’autres activités.

Soyez proactifs, n’attendez pas les invitations! Il faut tenir un agenda même à la retraite, conseille François Bernatchez, mais on peut se montrer plus flexible sur les heures.

La liberté se trouve peut-être là.