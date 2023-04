Intimidation des élus : Wickham se retrouve à nouveau sans maire

Aujourd'hui, c'est à mon tour d'être la cible d'une campagne de dénigrement et de harcèlement qui me vise personnellement, mais qui vise aussi mon employeur , a-t-il écrit.

« Aujourd'hui, je suis dans l'obligation de remettre ma démission, mais je tiens à le faire de la manière la plus publique possible afin de dénoncer cette situation inacceptable et d'attirer de nouveau les regards des autorités québécoises vers Wickham. »