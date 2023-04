Après New York, la rétrospective Wolfgang Tillmans s’installe à Toronto

C'était l'événement de l'automne 2022 au Museum of Modern Art de New York (MoMA). Le photographe allemand Wolfgang Tillmans était invité pour une rétrospective de son œuvre, To look without fear (« Regarder sans crainte »). Après avoir enthousiasmé le public de la Grosse Pomme, les quelque 400 pièces qui composent cette exposition sont installées à Toronto jusqu'au mois d'octobre.

La joie des équipes du Musée des beaux-arts de l'Ontario ( AGO ) lors de la présentation de l'exposition à la presse était palpable. Sophie Hackett, qui assure le commissariat pour l'AGO et a participé à l'installation avec le photographe a vécu une expérience excitante et émouvante . Elle a été impressionnée par sa pensée, sa perspective et sa générosité .

Wolfgang Tillmans est de ces artistes qui ont marqué l'histoire de la photographie. Au fil de ses 35 ans de carrière, il a construit une œuvre dense et complexe aux sujets multiples : ses amis, les boîtes de nuit, les mouvements sociaux, des gens qui s'aiment et d'autres qui se font la guerre, les astres et la nature.

Pour l'exposition, les œuvres sont regroupées par sections thématiques. Il est de ces artistes qui, à travers son regard, nous poussent à voir le monde autrement , souligne Sophie Hackett.

La photo « Deer Hirsch » (1995) fait partie des œuvres exposées à Toronto. Photo : Radio-Canada / Hadrien Volle

Aux origines d'une esthétique

Certaines œuvres, qui pourraient aujourd'hui être considérées comme la norme dans l'art – comme les hommes qui s'embrassent –, doivent être remises dans la perspective de leur époque pour comprendre l'exploration des marges qui irrigue le travail de Tillmans : il est celui qui est à l'origine de ces esthétiques.

Comme pour montrer l'importance de ses obsessions, on peut voir à la fin de la visite son célèbre Book for Architect. Il s'agit de plusieurs centaines de photos d'architecture prises à toutes les époques et sur tous les continents.

Varié, son travail l'est aussi dans les formats : petits ou grands, noir et blanc ou en couleur, figuration et abstraction. Le point commun entre la myriade de pièces accrochées sur les murs, sans cadre pour la plupart, c'est qu'elles ne sont jamais retouchées.

Je considère même les photos prises depuis 2009 avec des appareils photo numériques comme argentiques, car je ne change pas un seul pixel , précise le photographe.

La carrière de l'artiste, qui vit entre Londres et Berlin, a débuté dans les années 1990. En 2000, il est le premier photographe à remporter le prestigieux prix Turner. Ses choix sont artistiques, mais lui-même se définit aussi comme un journaliste, témoin de son époque.

Il est dans une perpétuelle recherche de vérité comme en témoigne l'installation Truth Study Center qui regroupe ses obsessions du moment, largement centrées sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ailleurs sur les murs, des célébrités comme Liv Tyler, Bono (U2) ou le groupe Saint Etienne côtoient des gens anonymes. On assiste à un véritable tour du globe en images, ce qui n'est pas sans nous rappeler le goût de Tillmans pour un monde sans frontières.

Le photographe Wolfgang Tillmans présente son travail à Toronto. Photo : Radio-Canada / Hadrien Volle

Une exposition dense

Un guide explicatif vient en aide au visiteur. Celui-ci est particulièrement bienvenu tant l'approche encyclopédique de l'exposition peut donner l'impression d'un trop-plein : la rétrospective a des airs de chambre d'adolescent où tous les champs d'intérêt sont regroupés dans un même univers visuel.