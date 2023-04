569 M$ pour la construction et la conception du matériel roulant du tramway de Québec

Le maire Bruno Marchand et le bureau de projet ont confirmé mercredi que le contrat sera assuré par Alstom Transport Canada. Il prévoit la signature officielle de l'entente avec l'entreprise le 24 avril.

Autre élément important : le bureau de projet annonce qu'il ne sera pas en mesure de trouver une partenaire pour la construction des infrastructures du tramway avant la fin de l'année.

La mise en chantier du projet sera donc repoussée à 2024. Jusqu'à récemment, le bureau de projet espérait toujours lancer les travaux cet été.

La mise en service du tramway est donc décalée d'un an, en 2029.

Augmentation des coûts

Sans surprise, le contexte inflationniste a fait grimper les coûts du matériel roulant.

Le coût prévu pour la conception et la création du matériel roulant est de 569 millions de dollars, une augmentation de 43 % par rapport aux estimations du bureau de projet.

La Ville assure avoir réussi à diminuer de 108 millions de dollars la proposition initiale d'Alstom grâce aux négociations.

Coûts de l'entretien

Le montant prévu pour l'entretien du tramway sur une période de 30 ans est de 768 millions de dollars, une hausse de 8 % par rapport au prix estimé par le bureau de projet.

En choisissant d'assumer certains risques, la Ville a aussi pu faire diminuer la facture de 650 millions de dollars grâce aux négociations avec Alstom.

Ces coûts seront assumés par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) au moment du transfert des actifs de transport, qui aura lieu à l’occasion de la mise en exploitation du tramway , fait savoir l'administration Marchand.

Construction de 34 rames

Ce contrat inclut la fabrication et la conception de 34 rames de tramway avec une option d'achat de 5 autres rames.

Il s'agit du modèle Citadis, un véhicule éprouvé, avec des déploiements dans plus de 70 villes à travers le monde. Il est adapté aux conditions climatiques et topographiques de la ville de Québec, en plus de répondre à toutes les caractéristiques essentielles de l’appel de propositions , fait valoir la Ville de Québec.

Le contrat inclut également les composantes embarquées , qui permettent la fluidité du tramway, notamment au feu de circulation.

Alstom assura également la formation de la première cohorte des opérateurs tramway du RTC pour permettre aux employés de l'exploiter.

« Étape majeure »

On franchit une étape majeure dans la réalisation du projet de tramway , s'est réjoui le maire Marchand.

Le bureau de projet a confirmé que d'importantes différences de coûts séparaient les propositions des deux partis, ce qui a forcé plusieurs négociations entre novembre et février dernier.

Le maire assure que son équipe a négocié pendant des centaines d'heures avec Alstom pour s'assurer d'avoir le juste prix.

« ­On a le juste prix. [...] On n’aurait pas pu faire mieux que ça. Le temps qu'on a pris était nécessaire. Vous avez vu les gains qu'on a faits. On a le juste prix. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

« J'espère l'appuyer »

Le contrat avec Alstom doit maintenant être entériné par le conseil municipal et le conseil d'agglomération d'ici les prochains jours.

On espère l'appuyer. Je souhaite qu'il y ait un tramway à Québec et je pense à tout le monde qui souhaite qu'il y ait un tramway , a réagi Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle.

Il affirme toutefois que beaucoup de choses sont inquiétantes dans l'annonce de la Ville. Il remet en question notamment le fait que l'entretien du matériel roulant soit payé à même le budget d'exploitation par le RTC , alors que la société de transport peine à joindre les deux bouts.

Le meneur de Québec d'abord constate aussi que la mise en service du tramway ne se fera pas avant 2029. Ce n'est pas banal, l'échéancier .

Les coûts dévoilés aujourd'hui pour le matériel roulant nous annoncent l'hécatombe financière pour la suite, c'est pratiquement assuré , a réagi Éric Ralph Mercier, conseiller municipal pour Équipe priorité Québec.

Les partis d'opposition comptent poser plusieurs questions lors du comité plénier sur le tramway, prévu dans les prochains jours.

Duhaime demande la mise sur pause du projet

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, demande de nouveau au gouvernement de mettre sur la glace le projet de tramway , qu'il estime trop cher.

Selon M. Duhaime, le montant dans l'enveloppe consacrée au projet de tramway de Québec se situerait dorénavant entre 6 et 8,2 milliards de dollars.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ces chiffres n'ont toutefois pas été dévoilés officiellement par le bureau de projet de Québec. La dernière mise à jour des coûts du projet évaluait le tout à un montant légèrement inférieur à 4 milliards de dollars.

Il serait irresponsable de se lancer dans un projet sans connaître les coûts totaux du projet. Monsieur François Legault doit tirer la plug avant qu’il ne soit trop tard , estime le PCQ .

Le chef avance également qu'un milliard de dollars a déjà été dépensé dans le projet. Je n'ai jamais vu quelqu'un construire quelque chose, investir autant d'argent, sans avoir une idée d'où il s'en va et combien ça va coûter.