Nintendo dévoile la bande-annonce finale de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Le jeu le plus attendu de l’année, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sera lancé dans un mois, et pour l’occasion, Nintendo a dévoilé un dernier aperçu de la prochaine aventure de Link à Hyrule.

Dans la vidéo de trois minutes, on peut voir Link, en chute libre dans le ciel, déployer son planeur et atterrir dans une contrée sauvage. On le voit interagir avec des villageois et villageoises, grimper une montagne, le tout entrecoupé de prises de vues à couper le souffle sur le royaume d’Hyrule.

Puis, des objets tombent du ciel, et Ganondorf fait son apparition, avec une apparence plus maléfique que jamais.

Les images montrent également un aperçu de ce qui ressemble à des temples ainsi que des extraits des nouvelles capacités de Link à l’œuvre, dont celle qui lui permet de remonter le temps.

On apprend aussi que des personnages alliés l’aideront dans sa quête : retrouver la princesse Zelda.

Un jeu très attendu

La suite du jeu à succès The Legend of Zelda: Breath of the Wild, couronné jeu le plus attendu de l’année aux Game Awards, promet un monde ouvert tout aussi enchanteur et vaste que celui de son prédécesseur.

« Vous déciderez de votre propre chemin à parcourir à travers l’immensité d'Hyrule et sur les îles mystérieuses flottant dans le vaste ciel au-dessus de ceux-ci. » — Une citation de Extrait du communiqué de Nintendo

Découvrez de nouvelles destinations, des dangers, des vues imprenables et des épreuves requérant votre intelligence et votre ingéniosité pour les surmonter , détaille Nintendo dans un communiqué.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera lancé le 12 mai prochain sur la console Nintendo Switch au coût de 90 $. Il s’agit du jeu le plus cher du géant nippon à ce jour.