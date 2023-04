Le nombre de véhicules volés est en hausse à Gatineau

Le directeur principal, Services d'enquête pour Équité Association pour Québec et les Maritimes, Jacques Lamontagne remarque, depuis deux ans, une augmentation importante de vols de voitures dans la région.

La demande extérieure pour les voitures est très forte, explique-t-il.

Certains types de véhicules dans les pays étrangers sont très peu disponibles par les chaînes d’approvisionnement [depuis la pandémie].

À Gatineau, entre 2020 et 2022, le nombre d'automobiles volées est passé de 154 à 296, soit plus que le double. En date du 10 avril 2023, 127 véhicules ont été subtilisés, alors qu'à cette même période de l’année en 2022, on en comptait seulement 74.

Les vols de véhicules sur le territoire de Gatineau pour les années 2020, 2021 et 2022 Les vols de véhicules sur le territoire de Gatineau pour les années 2020, 2021 et 2022 2020 2021 2022 Vol automobile 154 120 296 Vol camion léger 9 9 25 Vol camion lourd 1 2 0

Du côté d’Ottawa, 255 véhicules ont été volés et la police a procédé à 49 arrestations depuis le début de l’année 2023. Mais selon la police d'Ottawa, l'année 2023 ressemble à l'année précédente en matière de vols de voitures. Les autorités policières constatent toutefois une augmentation des vols au cours des dernières années.

Pour Jesse Caron, expert automobile chez CAA Québec, les vols de véhicules augmentent en raison des failles des nouveaux modèles de véhicules qui détiennent une clé électronique. La plupart des modèles d’aujourd’hui sont munis d’une clé intelligente pour déverrouiller les portières et démarrer le véhicule sans qu’on ait besoin de sortir la clé de son sac et de ses poches, poursuit-il.

Ce sont ces systèmes-là [le problème], ça leur permet avec de l'équipement de reprogrammer des clés , précise la porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Andrée East, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

L’été est aussi une bonne saison pour les vols de voiture. Les obstacles sont moindres pour les voleurs.

C’est plus facile de déplacer, de transporter et d’exporter les véhicules en été , explique Jesse Caron.

Deux types de marché pour les voitures volées

Parmi les voitures volées, Jacques Lamontagne explique qu’une majorité des véhicules volés sont exportés outre-mer.

Il y a une autre partie qui est pour le marché local, le marché nord-américain. Ces véhicules-là sont maquillés et revendus au Québec, en Ontario ou dans les autres provinces canadiennes, et même aux États-Unis.

Jesse Caron ajoute qu’il est difficile de retrouver une voiture volée, que ce soit en un morceau ou en pièces détachées, qu'elle ait été revendue au Canada ou vers d’autres cieux.

La Dodge-Ram Durango, la grande proie des voleurs

Selon le Groupement des assureurs automobiles, une grande partie des véhicules volés sont des véhicules utilitaires sport. En 2021, la Dodge-Ram-Durango de cette année a été le véhicule plus volé avec un taux de vol de 8,16 %.

De plus, 12 des 15 véhicules les plus volés sont des marques et modèles récents, soit des modèles de 2019 à 2021.En Ontario, les véhicules les plus volés sont de la marque Lexus.

Jacques Lamontagne estime que plus de 50 % des véhicules volés que les policiers saisissent au port de Montréal proviennent de l’Ontario et des provinces extérieures du Québec. Les véhicules passent souvent par le port de Montréal ou d’Halifax avant d'être exportés.

Par ailleurs, le Service de police de Montréal a retrouvé 53 véhicules volés lundi dernier au port de Montréal. Près de 40 d’entre eux provenaient de l’Ontario.

Conseil pour mieux se protéger

Tous les experts suggèrent de mettre la clé pousse-boutoir loin de la porte d'entrée ou du garage.

Pour couper le signal qui peut être intercepté par les voleurs, Jesse Caron suggère de mettre la clé dans une boîte métallique ou une boîte à thé.

Jesse Caron et Andrée East s’entendent pour dire que la bonne vieille méthode de la barre sur le volant est également un moyen physique utile pour dissuader le voleur.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault