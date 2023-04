Hydro T.-N.-L. veut réutiliser des poteaux traités avec un agent interdit par Ottawa

La société de la Couronne doit démanteler les 2372 poteaux d’une ligne électrique au Labrador qui est hors service depuis 2021, mais aimerait garder le bois et l’utiliser pour réparer d’autres lignes existantes.

Santé Canada a annoncé, en septembre dernier, que le bois traité au PCP , une substance ayant des effets préoccupants pour l'environnement et la santé humaine , selon le ministère, ne pourra plus être utilisé à compter d’octobre prochain.

Les entreprises d’électricité au Canada ont recours au PCP comme agent de préservation du bois depuis les années 1930.

Selon un plan soumis le mois dernier au ministère provincial de l’Environnement, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador propose aussi de laisser la base de chaque poteau dans la terre, ce qui respecte les normes de l’industrie , selon une porte-parole. En conséquence, des milliers de morceaux de bois traités au PCP ne seront pas nettoyés.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador demande au gouvernement fédéral une exemption aux règles et soutient que son plan n'aura pas d'impact négatif sur la faune .

Trouver un juste équilibre

Le chercheur scientifique à Ressources naturelles Canada Nicolas Reynier explique que, dans un monde idéal, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador enlèverait l’intégralité du poteau, ainsi que les sols contaminés à l’entour, puis enverrait le tout dans un centre spécialisé qui pourrait en extraire le PCP , ainsi que les dioxines et les furanes, des sous-produits qui sont même plus nocifs.

Ce processus serait très dispendieux , reconnaît pourtant celui qui a étudié pendant quatre ans le PCP et la décontamination des sols près des poteaux électriques. En plus, il faudrait les transporter des centaines de kilomètres vers le centre de recyclage le plus proche, au Québec.

Dans des documents soumis à la province, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador dit avoir étudié la possibilité de transporter le bois traité [au PCP] vers une installation de recyclage située à l’extérieur de la province, mais cette solution s'est révélée trop coûteuse .

D’un point de vue de cycle de vie, ces poteaux ont déjà été traités, ils ont déjà été mis en service pendant quelques décennies. […] Les envoyer dans un centre d’enfouissement [sans enlever les substances toxiques], ce n’est pas intéressant écologiquement , affirme Nicolas Reynier.

« Ce n’est pas une bonne idée de réutiliser des poteaux qui contiennent du PCP, mais vu que ça fait déjà plusieurs années, voire décennies, qu’ils ont été mis en service, le potentiel de cette substance de se retrouver dans l'environnement est très faible. S’il y a du pentachlorophénol qui devait s’échapper du poteau, ça a déjà été fait. » — Une citation de Nicolas Reynier, chercheur scientifique, Ressources naturelles Canada

Pam Miller, fondatrice du groupe Alaska Community Action on Toxics, qui milite depuis des années pour l’interdiction de plusieurs produits chimiques toxiques, dont le PCP , croit qu' il est problématique de laisser du bois traité au PCP sous le niveau du sol, car il continuera à s'infiltrer dans le sol et les eaux souterraines environnantes, exposant potentiellement la faune et les gens à ce produit chimique extrêmement dangereux .

Il ne devrait pas y avoir d'exemption [du gouvernement fédéral] compte tenu des effets nocifs connus de cette substance sur l'environnement et la santé et du fait qu'il existe des solutions de remplacement sûres et disponibles , a-t-elle écrit dans un courriel.

L’interdiction du PCP annoncée par Santé Canada en septembre dernier se base sur des renseignements obtenus auprès de la Suisse, de la Nouvelle-Zélande, de la Commission européenne et du Japon, selon le site web du ministère. Selon les règles, le bois traité au PCP qui a été installé ou qui était déjà en service en date du 4 octobre prochain n'a pas besoin d'être remplacé ou supprimé.

Interruptions dans la chaîne d’approvisionnement

La porte-parole d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, Jill Pitcher, affirme que la société de la Couronne, tout comme les autres membres d’Électricité Canada, une association commerciale regroupant 42 entreprises d’électricité canadiennes, veut obtenir une exemption aux nouvelles règles afin d'atténuer le risque à court terme lié à la chaîne d'approvisionnement et de réduire potentiellement les déchets mis dans des centres d’enfouissement .

L'élimination progressive des matériaux traités au PCP a eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement dans les secteurs des services publics et des télécommunications , poursuit-elle. En plus, d’autres agents de conservation à base d'huile ne sont pas encore homologués pour les applications de traitement sous pression au Canada.

Santé Canada examine actuellement une demande d’homologation soumise par Electricity Canada, dont Hydro Terre-Neuve-et-Labrador est membre, pour des poteaux et des traverses de bois traités au pentachlorophénol. Vu les inquiétudes des intervenants, cette demande fait l’objet d’un traitement accéléré.

Selon les prévisions d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, le démantèlement de la ligne, qui fait 269 km au total et relie les centrales de Churchill Falls et de Muskrat Falls, s’étalera sur cinq ans. Malgré l’exemption demandée, plusieurs poteaux ne seront pas réutilisables, selon Jill Pitcher.