Les interprètes indépendants du Parlement dénoncent de nouvelles règles de travail

La semaine dernière, le Bureau de la traduction du Canada a fait part de ces nouvelles consignes à l’Association internationale des interprètes au Canada (AIIC), qui est la seule association professionnelle d’interprètes indépendants et salariés au pays, explique l' AIIC par voie de communiqué.

À partir du 1er juillet ou du 1er septembre prochain, les interprètes indépendants devront travailler des quarts de six heures.

Pendant la pandémie, les journées de travail étaient limitées à 4 heures, en raison de l’exposition accrue aux sons compressés, qui a augmenté avec le recours à la visioconférence.

Selon l’ AIIC , les quarts de six heures conviennent aux réunions en personne, mais pas aux réunions en mode hybrides - en personne et en visioconférence - qui sont devenues la norme au Parlement.

La situation n’a pas changé pour nous. Nous sommes encore exposés à un son de qualité inférieure , déplore Nicole Gagnon, interprète et porte-parole de l’ AIIC, en entrevue à l'émission Les matins d'ici. On n’arrive pas à comprendre comment on peut nous mettre dans des situations potentiellement dangereuses, alors qu’ailleurs dans le monde, d’autres mesures sont prises pour protéger les interprètes.

Cette dernière précise que les interprètes de l’Organisation des Nations unies (ONU) effectuent des quarts de travail de 3 heures, et que leur exposition à des sons compressés est limitée à une durée maximale de 30 minutes.

Un risque pour le recrutement, selon l' AIIC

L’ AIIC craint également que ces conditions aggravent la pénurie d’interprètes que le Bureau de la traduction tente justement de contrer avec ces nouvelles règles.

Plusieurs interprètes ont subi des lésions et ne peuvent plus travailler autant qu'auparavant , explique Mme Gagnon.

Elle a d’ailleurs cessé de travailler pour le Parlement l’an dernier puisqu’elle craint d'avoir des problèmes d’audition.

Il faut protéger les interprètes qui sont encore capables de travailler pour pouvoir continuer d’assurer le service au Parlement insiste-t-elle.

Mme Gagnon rappelle par ailleurs que le manque d’interprètes perturbe déjà certaines activités comme les caucus parlementaires, qui ne sont plus traduits, en plus d’empêcher certains comités de se réunir plus souvent.

Selon elle, la pénurie pourrait faire en sorte qu’un nombre croissant de réunions devront avoir lieu sans services d’interprétation.

Les députés et sénateurs unilingues anglophones et francophones ne vont plus se comprendre. Et alors que les interruptions se [multiplieront], le discours sera de plus en plus unilingue… Je vous laisse deviner dans quelle langue , a-t-elle souligné.

De son côté, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a indiqué que le contrat en vigueur pour la prestation de services d’interprétation au Bureau de la traduction arrivera à échéance le 30 juin et que des consultations sont en cours en vue de son renouvellement. Le gouvernement précise toutefois qu’ il est trop tôt pour dire si des modifications seront apportées aux dispositions contractuelles.

Dans l’établissement du nouveau contrat ouvert, le Bureau de la traduction tient compte comme toujours de la situation actuelle et des pratiques exemplaires en matière d’interprétation au Canada et à l’étranger, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité des interprètes , a déclaré Services publics et Approvisionnement Canada dans une réponse écrite, en soulignant que la santé et la sécurité au travail sont une priorité pour le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada.

Le Bureau de la traduction relève de Services publics et Approvisionnement Canada.