La loi sur le transfert d’aînés contre leur gré contestée en cour en Ontario

Cette disposition de la loi 7 est entrée en vigueur en novembre dernier, malgré les protestations de groupes d'aînés.

La Coalition de la santé et l'organisme Advocacy Centre for the Elderly ont déposé une requête en Cour supérieure mercredi, affirmant qu'il s'agit d'une enfreinte à la Charte des droits.

Pour la directrice générale de la Coalition, Natalie Mehra, il s'agit d'une loi inhumaine .

« Les gens nous appellent en pleurs. » — Une citation de Natalie Mehra, directrice générale, Coalition ontarienne de la santé

Le gouvernement se défend

Le gouvernement Ford rétorque que d'autres provinces ont des lois similaires depuis des « décennies » et que la mesure permet de libérer des lits dans les hôpitaux.

Les centres de soins de longue durée sont mieux adaptés pour offrir le « niveau approprié de soins pour les besoins » des aînés, ajoute Jake Roseman, attaché de presse du ministre des Soins de longue durée Paul Calandra.

Du 21 septembre 2022 au 4 avril 2023, nous avons aidé 7600 patients à faire la transition de l'hôpital aux soins de longue durée, soit 18 % de plus qu'à la même période l'an dernier , dit-il.

Une aînée a payé les 400 $

Depuis l'entrée en vigueur de la disposition, au moins une aînée en Ontario a dû payer les frais de 400 $ pendant quelques jours après avoir refusé initialement son transfert de l'hôpital, affirme l'avocat Steven Shrybman, qui participe au recours judiciaire contre la province.

Le gouvernement n'a pas communiqué de statistiques sur la question.

Mme Mehra ajoute que la situation est stressante pour bien des aînés et leurs proches. Elle cite l'exemple d'une personne âgée à Ajax, en banlieue de Toronto, qui s'est vu menacer d'être transférée contre son gré au foyer Orchard Villa, qui a fait l'objet de multiples plaintes par le passé.