Les Raptors dans un flou considérable au terme d’une saison décevante

C'est l'aveu qu'ont fait les principaux joueurs de l'équipe, jeudi, en se présentant chacun leur tour devant les médias au complexe d'entraînement OVO pour dresser le bilan de leur saison.

Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes façons de perdre un match de qualification pour les séries, mais la façon dont on l'a fait nous porte certainement à nous gratter la tête , a dit Fred VanVleet.

Les Raptors ont été renversés 109-105 par les Bulls de Chicago mercredi soir après avoir pourtant eu l'avance pendant la majorité du match. Elle était même de 19 points à un certain point au troisième quart. Beaucoup y ont vu un microcosme de la saison de l'équipe, capable du meilleur comme du pire en peu de temps.

On n'a pas exécuté à un niveau élevé. On n'a pas performé , a renchéri VanVleet. Je ne sais pas combien de fois on a parlé d'énergie avant un match et on ne jouait quand même pas assez dur ou intelligemment ou avec assez d'aplomb.

Je suis sûr qu'il y a un pourquoi. Je ne sais ce qu'il est pour ainsi dire. Je pense que ça fera l'objet d'une conversation à l'interne. On tâchera de trouver une réponse , a-t-il conclu.

« Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux. C'est évident en rétrospective, mais à ce moment, c'était étrange, c'est tout. Ç'a été une saison décevante selon nos standards, où nous voulons être et la tradition que nous avions bâtie ici. On n'a pas atteint notre objectif cette saison, voilà. » — Une citation de Fred VanVleet, meneur de jeu

Le meneur de jeu de 29 ans pourrait devenir joueur autonome cet été s'il choisit de décliner l'option assortie à son contrat. Il assure toutefois que le résultat de cette saison n'aura pas d'impact sur sa décision de prolonger ou non son aventure à Toronto.

Je pense que ma relation [avec l'équipe] est bonne. Comme je l'ai dit avant, nous avons bâti quelque chose de spécial ici [à Toronto] et je pense que toute ma vie dans la NBA est ici alors ça a une certaine valeur à mes yeux , a-t-il dit.

Fred VanVleet et l'entraîneur Nick Nurse, deux rouages importants des Raptors, pourraient quitter l'équipe au cours de l'entre-saison. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

VanVleet n'est pas le seul rouage important des Raptors dont le statut pour la prochaine saison suscite des interrogations. Il y a aussi Gary Trent fils, un autre meneur de jeu, mais plus important encore, l'entraîneur-chef Nick Nurse qui fait l'objet de nombreuses rumeurs l'envoyant diriger les Rockets de Houston.

Pour être honnête, oui, je serais surpris s'il n'était pas de retour l'an prochain , a dit VanVleet. Ce qui arrivera, arrivera. Nous sommes tous des adultes dans cette ligue et nous comprenons que ce sont les affaires, mais l'entraîneur a tout mon appui.

Son coéquipier O.G. Anunoby en a dit la même chose : je pense que Nick est un excellent entraîneur. J'aime jouer pour lui. C'est un entraîneur respecté et mes coéquipiers aiment jouer pour lui.

Nurse a lui-même ouvert la porte à la spéculation avant l'un des matchs des siens à Philadelphie il y a plus d'une semaine. Sans que la question lui soit posée, il avait indiqué qu'il réfléchirait à son avenir après une saison difficile à plusieurs égards .

Le principal intéressé a clarifié sa position jeudi, réfutant toutefois la thèse que ses propos aient pu être une distraction pour ses joueurs dans la course aux séries.

On m'a demandé à ma première année quel était mon travail ici et c'était de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Je le crois depuis le début et c'est encore vrai à ma dixième année [...] Le président de l'équipe Masai [Ujiri] veut passionnément gagner et je suis un entraîneur qui veut aussi passionnément gagner. C'est pour ça qu'on a toujours été sur la même page. Notre objectif est de gagner ici et pour ça, il faudra tout réévaluer , a-t-il dit.

« J'aime ça ici. On a bâti une culture très solide. C'est ce que fait Masai, ce que fait Bobby [Webster] et moi aussi. Nous devons tous évaluer comment ramener cette culture au point où nous nous qualifions pour les séries, puis arrivons à tout gagner. C'est ce que nous voulons faire. C'est pour ça qu'on se lève tous les jours et qu'on va travailler depuis dix ans. » — Une citation de Nick Nurse, entraîneur-chef

L'avenir des Raptors repose sur les épaules du jeune Scottie Barnes. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Selon Fred VanVleet, les Raptors pourraient bénéficier de l'ajout de meilleurs tireurs. Nick Nurse a pour sa part dit qu'il devra définir des rôles plus précis pour ses joueurs en bout de banc afin que tout le monde puisse contribuer.

Avant tout, l'équipe devra trouver une nouvelle façon de gagner selon ces derniers.

L'an dernier, le courant passait mieux que nous l'avions anticipé et à cause de ça, on jouait à un niveau très élevé et la connexion était très bonne sur le plan défensif , a dit Nurse. Cette année, nous étions un peu déconnectés, particulièrement en défense.

Je pense qu'on devra se trouver une nouvelle identité. Peu importe ce qu'elle est , a tranché VanVleet.

Je pense que le chaos [en défense] et la liberté [en attaque], ça fonctionnait quand ça fonctionnait. Il faudra juste choisir. Ce n'est pas si compliqué [...] Pour nous, le diable sera dans les détails. Il faudra honorer ça et construire là-dessus. On ne peut pas émuler l'équipe de championnat d'il y a quatre ans par osmose. On doit rebâtir un détail à la fois.

Le Camerounais Pascal Siakam, encore le meilleur joueur des Raptors cette saison, a pour sa part fait remarquer que le manque de constance des Torontois leur a coûté cher tout au long de la saison, de match en match comme de quart en quart.

Nous n'avons pas été assez constants en tant qu'équipe pour connaître le succès que nous espérions. Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas. Il n'y a simplement pas eu assez de constance pour gagner dans cette ligue , a-t-il souligné.

L'athlète de 29 ans a encore une année à écouler à son entente actuelle, mais il pourrait signer une prolongation de contrat au cours de l'été, chose à laquelle il se dit certainement intéressé.

C'est quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé [avec la direction]. Je ne sais pas ce qui arrivera, mais c'est ma septième année. J'ai l'impression que [Toronto] fait partie de moi. J'y ai probablement passé le plus de temps à l'extérieur du Cameroun. C'est comme la maison, alors j'aime être à Toronto.

L'autre élément à suivre au cours de la saison morte sera le développement de Scottie Barnes, le choix de premier tour des Raptors en 2021 et la recrue par excellence de la NBA l'an dernier. Il n'a pas connu la deuxième saison escomptée chez les professionnels, mais il dit avoir beaucoup appris.

J'en attendais plus de moi et de l'équipe, c'est sûr , a-t-il dit.

J'ai probablement besoin d'un niveau différent de préparation pour la façon dont je souhaite jouer. Je joue très dur sur le plan défensif alors je sens que j'aurai besoin d'un entraînement différent pour m'améliorer cet été. Je me fatiguais beaucoup cette année à défendre sur toute la longueur du terrain , a-t-il ajouté.

Les dirigeants des Raptors, le président Masai Ujiri et le directeur général Bobby Webster, rencontreront les journalistes la semaine prochaine pour dresser leur propre bilan de la saison.