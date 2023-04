En Saskatchewan, plus de 260 armes à feu récupérées grâce au programme annuel d’amnistie

Depuis trois semaines, des centaines d'armes à feu ont été remises à différents services de police de la Saskatchewan dans le cadre du programme d'amnistie et de rappel des armes à feu.

Les propriétaires d'armes à feu ont eu la possibilité de remettre des armes et des munitions non désirées ou des répliques d'armes à feu sans avoir à répondre à des accusations de possession non autorisée ou de stockage négligent.

Cette année, 268 armes et près de 4800 munitions ont été remises.

« Pour chaque arme à feu restituée, c'est une arme à feu de moins dans la communauté qui pourrait potentiellement tomber entre les mains d'un criminel. » — Une citation de Cameron McBride, surintendant de la police de Saskatoon

Bilan du programme d'amnistie et de rappel des armes à feu en Saskatchewan : Service de police de Saskatoon : 114 armes à feu

Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan : 67 armes d'épaule et 14 armes de poing (81 armes à feu au total)

Service de police de Regina : 40 armes à feu

Service de police de Moose Jaw : 24 armes à feu

Ministère des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique : 6 armes à feu

Police de Weyburn : 3 armes à feu

Les armes remises à la police dans le cadre de l'amnistie sont vérifiées pour voir si elles sont en lien avec des enquêtes en cours, avant d'être détruites par une machine qui les broie pour en faire de la ferraille.

Les données de Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) montrent que le taux d'entrée par effraction pour voler une arme à feu a augmenté entre 2009 et 2016, atteignant un pic de 4 incidents pour 100 000 personnes au Canada, avant de retomber à 2,4 pour 100 000 personnes en 2020.

Les services de police de toute la Saskatchewan ont collecté tous les types d'armes à feu non désirées, y compris les répliques, au cours de l'amnistie. Photo : Fournie par la police de Saskatoon

Les corps policiers de Prince Albert, de la Première Nation de File Hills et de la Ville de Wilton ont participé à l'amnistie, mais n'ont reçu aucune arme cette année.

Le programme s'est aussi déroulé en 2018 et en 2019, avant d'être suspendu pendant la pandémie de COVID-19.

Entre-temps, le service de police de Regina avait organisé sa propre amnistie sur les armes à feu. Au total, plus de 1000 armes ont été remises à la police dans le cadre de ces programmes.

Avec les informations de Dayne Patterson