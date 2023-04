Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, ajouté à la liste noire de la Russie

La seule chose à laquelle je peux penser, c’est que je suis une personnalité publique et que j’ai exprimé clairement mon soutien à l’Ukraine face à l’invasion injuste et non provoquée de la Russie. Je continuerai de me tenir aux côtés des Ukrainiens , déclare M. Gillingham.

Il dit être allé en vacances en Russie avec sa famille, il y a une dizaine d’années, et qu'il n’a pas l’intention d’y retourner de si tôt. Il ajoute qu'il est allé en Ukraine à trois reprises.

Je suis un peu déçu d’être le dernier sur cette liste de 333 personnes , dit-il d’un ton amusé.

Cette liste comporte les noms de plusieurs personnalités publiques canadiennes telles que le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon et l’athlète Hayley Wickenheiser.

Avec les informations de Cameron MacLean