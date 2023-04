L’archevêque de N.-É. rencontre des Acadiens pour décider du sort de 2 églises

L'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth a accepté une offre conditionnelle pour l'église Saint-Bernard, un bâtiment de 1300 mètres carrés au sud-ouest de Digby, qui a ouvert ses portes en 1932.

L’acheteur potentiel envisage de réparer et de réaffecter le bâtiment. La structure, qui nécessite des millions de dollars en rénovation, a été construite avec 8000 blocs de béton transportés dans la ville de Saint-Bernard sur trois décennies.

Pendant ce temps, l'église Sainte-Marie, un bâtiment en bois emblématique qui donne le nom à Pointe-de-l’Église, a reçu une offre d'environ 10 millions $ d'un donateur anonyme qui veut payer pour sa réparation et son entretien à condition que le bâtiment redevienne une église fonctionnelle.

L'archevêque Brian Joseph Dunn dit que la vente de l’église Saint Bernard est en cours de négociation et qu'il est ravi de l’offre, car elle laisserait le bâtiment intact.

Par contre, pour ce qui est de l'avenir de l’église Sainte-Marie, à environ 10 kilomètres au sud, il dit que cela dépend de ce qu'il entendra lors des rencontres avec les membres des trois églises catholiques encore ouvertes dans la paroisse Notre-Dame d'Acadie.

Il se demande si la communauté est suffisamment dynamique pour soutenir le bâtiment de 900 places et il veut connaître l’avis des paroissiens avant de prendre une décision finale.

J'espère une communauté chrétienne dynamique et j'ai espoir que ce don sera un moyen de garder vivante la foi sur la côte acadienne , confie l'archevêque Brian Dunn. Si les gens veulent s'y engager, alors nous allons faire avec.

L'archevêque catholique de l''archidiocèse d'Halifax-Yarmouth Brian Joseph Dunn. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Il rencontre vendredi les paroissiens de l'église du Sacré-Cœur, à Saulnierville. Puis samedi, il discutera avec les paroissiens de l'église Stella Maris, à Meteghan, et avec ceux de l'église Saint Alphonse de Ligouri, à Saint Alphonse.

Certains résidents de la Baie Sainte-Marie s'inquiètent des conditions rattachées au don anonyme pour sauver l’église Sainte-Marie.

« C'est le meilleur secret gardé dans Clare! » — Une citation de Mary Ann Gauvin, coprésidente du Comité du musée Sainte-Marie

Mary Ann Gauvin, qui s'investit auprès du Comité du musée Sainte-Marie, explique que c'est là que tous les touristes arrêtent .

On a le plus grand nombre de touristes qui arrêtent visiter l'église Sainte-Marie. Des années, on avait 8000 à 9000 visiteurs.

À son avis, juste conserver [cette église] en lieu de culte, ce n’est pas assez!

Cette église a été construite en seulement deux ans par le maître charpentier Léo Melanson, aidé de 1500 paroissiens. Photo : Gracieuseté de Découvrez la Baie Sainte-Marie

C'est un monument à l'Acadie , explique Stéphanie St-Pierre, professeure d'histoire au Département de sciences humaines de l’Université Sainte-Anne.

L'église a été construite par des Acadiens de la place. L'édifice comme tel, ça va un peu au-delà du rôle d'une paroisse, du moins dans l'esprit de plusieurs personnes de la communauté.

En 2019, les activités religieuses et touristiques ont dû cesser parce que l'état du bâtiment se dégradait. Depuis, le coût des rénovations nécessaires ne fait qu'augmenter. Pour l’église et le presbytère, l'archidiocèse d’Halifax-Yarmouth estime les coûts des réparations à 15 millions $.

Malgré tout, certains, comme le président du Comité du musée Sainte-Marie, restent optimistes.

André Valotaire, coordonnateur de la paroisse, et Pierre Comeau, président de la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

André Valotaire dit que l'église Sainte-Marie a toujours été une attraction touristique en plus d’un lieu de culte. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas continuer , dit-il. Ailleurs aussi, des églises sont ouvertes pour les visiteurs avec des guides l'été.

L’archevêque Dunn soutient qu’avant l’annonce de ce don anonyme, le plan était de vendre ou potentiellement démolir l’église Sainte-Marie. Il ajoute que garder l’église signifie que d'autres églises de la paroisse vont devoir fermer.

Si nous voulons avoir cette église, nous n'avons pas besoin de toutes les autres églises , dit-il. Les paroissiens vont devoir prendre une décision.

Pierre Comeau, le président du comité de préservation de l'église Sainte-Marie, espère que les paroissiens qui seront aux réunions plaideront pour que l'église reste ouverte.

Il croit que la paroisse en profitera si l'église principale de la région devenait Sainte-Marie, car ses frais d'entretien annuels seraient couverts par les dons.

L'archevêque Brian Dunn a l’intention de répondre à l'offre anonyme pour l’église Sainte-Marie d'ici la mi-mai.

Avec les informations de Michael Tutton, de La Presse canadienne, et de Catherine Morasse