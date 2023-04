Inflation alimentaire : des organismes peinent à joindre les deux bouts

C’est le cas de l’organisme à but non lucratif Aangen, basé dans le quartier Parkdale à Toronto. L'organisme autosuffisant ne dépend pas de subventions gouvernementales et compte près d’une centaine d’employés.

Gurbeen Bhasin est la fondatrice et présidente de l’organisme.

Nous avons dû nous adapter à l’inflation. Nous sommes coincés entre des prix élevés des aliments et des coûts de main-d'œuvre qui augmentent également , explique-t-elle.

« L’augmentation des prix des aliments est exponentielle. Nos coûts de matériaux ont augmenté d’environ 60 %. » — Une citation de Gurbeen Bhasin, fondatrice et présidente de l’organisme Aangen

Avant la pandémie, Aangen amassait des fonds, surtout grâce à son service de traiteur qui permettait de pallier le coût des repas livrés aux refuges de Toronto et aux personnes vulnérables.

Pendant la pandémie, l’organisme a cessé d’offrir ce service. Aangen s’est plutôt tournée vers la fabrication de repas déshydratés abordables, qui comptent beaucoup de nutriments dans une seule portion.

Nous avons dû reprendre notre service de traiteur pour essayer de garder un coût assez abordable pour les repas déshydratés , dit-elle.

Gurbeen Bhasin indique que son organisme a dû augmenter le prix de ses repas déshydratés à bas prix en raison des coûts de la nourriture et de la main-d'oeuvre. Photo : CBC/James Spalding

Mais le coût a quand même augmenté, en raison de l’inflation et des coûts de main-d'œuvre.

Avant, nous vendions des repas à 5 dollars l’unité. Maintenant, nous devons les vendre à 7 ou 8 dollars, et l'on n’atteint presque pas notre seuil de rentabilité , explique Mme Bhasin.

Et ce ne sont pas seulement les organismes de livraison de repas qui ressentent une certaine pression.

La semaine dernière, la banque alimentaire Daily Bread à Toronto a tiré la sonnette d’alarme, en disant que le nombre de visites dans les banques alimentaires a quadruplé depuis la pandémie de COVID-19. Selon son président Neil Hetherington, l’organisme dépense actuellement 1,8 million de dollars pour la nourriture, alors que ce chiffre était près de 1,5 million avant la pandémie.

Une augmentation du prix des aliments

Shahid Khan, le directeur de Muslim Welfare Canada, a déclaré que les derniers mois ont été difficiles pour son organisme qui gère des banques alimentaires et des services de livraison à Toronto.

Les prix ont beaucoup augmenté, dans certains cas ils ont presque doublé. Par exemple, le riz ne coûtait que 3,35 $ alors qu’aujourd’hui il nous coûte 5,75 $ , s'exclame-t-il.

Pour le service de livraison de repas, Muslim Welfare Canada réclame maintenant 10 dollars pour un repas, par rapport à 8 dollars auparavant.

Par conséquent, l’organisme met davantage l'accent sur la demande de dons auprès d’autres organismes et du public.

Nous remercions nos donateurs, dit-il. Ils nous aident beaucoup actuellement.

Adriano Murarotto est le président de la section d'East York de l’organisme caritatif Meals on Wheels. Photo : CBC/James Spalding

La situation semble tout aussi difficile du côté de la section d'East York de l’organisme caritatif Meals on Wheels.

Certains de nos coûts ont augmenté de 12 % si l'on tient compte du coût de la nourriture et de l’emballage , constate le président Adriano Murarotto.

Moins de personnes desservies

Selon M. Murarotto, les coûts sont devenus trop élevés pour répondre à la demande qui, selon lui, est également croissante.

Nous sommes en mesure d’offrir moins de subventions aux personnes vulnérables et nous devons envisager des listes d’attente pour nos services à l’avenir , dit-il.

Selon Adriano Murarotto, la situation risque d'empirer : c’est la raison pour laquelle il demande à la province d’offrir plus d’aide aux organismes qui œuvrent auprès des personnes dans le besoin.

L'augmentation des coûts des aliments et des emballages fait en sorte que l'organisme Meals on Wheels East York peut desservir moins de clients qu'auparavant. Photo : CBC/James Spalding

Dans un communiqué, le gouvernement provincial indique qu’il investit un milliard de dollars sur trois ans dans un plan de soutien du secteur caritatif, dont 569 millions de dollars en 2023-2024.

Pour sa part, Gurbeen Bhasin de l’organisme Aangen fait un appel à d’autres pour aider.

Ce serait bien si des épiciers pouvaient offrir un soutien aux organismes à but non lucratif, en offrant des cartes-cadeaux par exemple , dit-elle.

Mme Bhasin souligne que de nombreuses chaînes d’épicerie ont enregistré des profits importants au cours des derniers mois.

Et elle croit que ces profits devraient être distribués équitablement à la communauté.

Avec les informations de Tyler Cheese, de CBC