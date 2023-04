Un projet de réfection du stationnement à étages plus cher que prévu à Alma

Ce qu’il y a faire, ce sont des travaux majeurs. On parle de toute la structure, de la membrane, du béton, de l’électricité, du pavage, de l'isolation et de la cage d’ascenseur , énumère-t-il.

De prime abord, ce vaste chantier devait être scindé en trois phases et être ponctué par des fermetures partielles. Il devait coûter environ six millions de dollars et être échelonné sur trois ans.

Or, le plan de match initial a changé dans la foulée d’une inspection menée en 2021. À ce moment, les dirigeants municipaux ont appris que le chantier pourrait plutôt durer de quatre à cinq ans.

Désormais, on envisage de fermer complètement [le stationnement à étages] pendant près d’une année et de faire d’un coup tous les travaux qui sont, pour l’instant, estimés à huit millions de dollars , résume M. Tremblay.

La faible disponibilité des entrepreneurs et des ingénieurs n’est pas étrangère à l’augmentation de la facture.

Le conseiller municipal almatois Frédéric Tremblay Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L’élu se dit bien conscient que le projet de réfection ne fait pas l’unanimité. Par contre, il estime qu’il est indispensable.

Ce n’est pas très sexy comme chantier, mais le stationnement à étages tient le centre-ville physiquement. Il y a des bâtiments qui sont assis dessus , explique Frédéric Tremblay.

En outre, s'il faut en croire M. Tremblay, durant les heures d’ouverture des commerces, le taux d’occupation du stationnement à étages est élevé, variant de 80 à 85 %.

Selon lui, collectivement, on n’a donc pas le choix d’investir . Cependant, il s’empresse d’ajouter que c’est certain qu’on aimerait mieux mettre de l'argent dans des projets de revitalisation .

Sur la base d'une entrevue de Julie Bergeron