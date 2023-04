Un dernier au revoir à la sergente Maureen Breau

Des milliers de policiers de partout au Québec et d’ailleurs en Amérique du Nord étaient présents pour rendre un dernier hommage à l’agente tuée par un suspect lors d’une arrestation à Louiseville.

C’est la première fois en 33 ans que la Sûreté du Québec perd l'un des siens en service de façon violente et que l'organisation tient des funérailles officielles.

Un cortège de policiers impressionnant était à Trois-Rivières pour rendre hommage à la policière Maureen Breau qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La sergente était mère de deux enfants et s'apprêtait à célébrer son 43e anniversaire. Son conjoint est lui aussi policier à la Sûreté du Québec.

Un poignant témoignage de sa meilleure amie

La sergente à la Sûreté du Québec Véronique Nadeau, qui a été la partenaire de patrouille de Maureen Breau durant sept ans et qui était sa meilleure amie, a livré un poignant témoignage lors de la messe qui se déroulait à la basilique du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap.

Le 30 mars, nous devions faire ton dernier quart de nuit sur la patrouille ensemble : le retour du duo de feu pour un soir seulement. On bouclait la boucle, toi qui te destinais maintenant à une carrière d’enquêteur. J’avais si hâte à ce quart de travail, et ce, même si c’était un quart de travail de nuit , a-t-elle raconté, la voix nouée par l’émotion. Maureen Breau venait d’apprendre qu’elle avait obtenu une promotion comme enquêteuse dans la section des crimes majeurs juste avant les événements.

La photo de la policière Maureen Breau exposée à l'intérieur de la basilique Notre-Dame-Du-Cap. Photo : Radio-Canada

Véronique Nadeau a expliqué à quel point son amie était aimante et disponible pour [ses] proches .

« Maureen, une fois que tu rentrais dans nos cœurs, c’était pour toujours. » — Une citation de Véronique Nadeau, sergente de la SQ et meilleure amie de Maureen Breau

Au-delà de la partenaire de travail extraordinaire que tu as toujours été, tu étais beaucoup plus que cela pour moi. Tu as été une amie d’un soutien inconditionnel dans les bons et moins bons moments. Tu étais ma meilleure amie, une sœur que la vie avait oublié de me donner, mais que le travail m'avait permis de rencontrer.

La sergente Véronique Nadeau rend hommage à sa meilleure amie Maureen Breau. Photo : Sûreté du Québec (SQ)

Le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), Jacques Painchaud, a aussi pris la parole. Il a décrit Maureen comme une femme spontanée, authentique, pleine d’énergie et a salué son dévouement inestimable .

« Tu resteras à jamais un exemple de courage. [...] Ta perte est une tragédie sans nom. » — Une citation de Jacques Painchaud, président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Ton décès ne doit surtout pas être vain , a-t-il déclaré en espérant que cet événement entraîne des changements. Son association a lancé une pétition en ce sens.

Le public n’a pas eu accès à la messe célébrée à la basilique du sanctuaire, mais les gens qui le souhaitaient pouvaient suivre la cérémonie sur les réseaux sociaux de la SQ  (Nouvelle fenêtre) . Des ministres du gouvernement du Québec ont assisté à la messe, notamment la vice-première ministre, Geneviève Guilbault.

Un imposant cortège en hommage à Maureen Breau

Un long cortège de policiers qui s'étendait sur un kilomètre a défilé dans les rues de la ville en direction de la basilique. En plus des agents, de nombreux premiers répondants ont aussi participé à la marche.

Environ 2000 policiers de la Sûreté du Québec ont défilé lors des funérailles de Maureen Breau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Les enfants, dans 10, 15, 20 ans, quand ils vont penser à leur mère, ils vont se souvenir aussi qu’elle a eu des honneurs incroyables, donc je pense que ça va contribuer à [honorer] la mémoire de Maureen. » — Une citation de Dominic Roberge, proche de la défunte et vice-président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Le conjoint de la policière Maureen Breau, Daniel Sanscartier, avec son fils Emrick et sa fille Khéraly. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour de nombreux policiers et premiers répondants, assister aux funérailles de Maureen Breau est très important. Un décès policier, lorsque ça survient en devoir et dans les circonstances qu’on connaît, ça vient nous toucher , affirme le chef de la délégation du SPVM, le sergent Laurent Gingras.

La sergente Maureen Breau comptait une vingtaine d'années d'expérience dans la Sûreté du Québec (SQ). Son képi est transporté par une de ses collègues dans le cortège. Photo : Radio-Canada

Le soir du 27 mars, Maureen Breau s’est rendue au centre-ville de Louiseville avec un coéquipier pour effectuer une intervention. Le suspect, un homme de 35 ans, a poignardé la sergente. Par la suite, d’autres policiers arrivés sur place ont ouvert le feu sur l’individu, qui souffrait de problèmes de santé mentale et qui avait de lourds antécédents judiciaires.

Des policiers accompagnent le corbillard qui transporte la dépouille de Maureen Breau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Soutien et solidarité envers la famille

Mercredi ainsi que jeudi matin, les proches de Maureen Breau ont pu se rendre au salon funéraire pour offrir leurs condoléances à la famille.

Le sergent qui devait travailler ce soir-là à Louiseville et que Maureen Breau a remplacé s’y est rendu. Il connaissait la policière depuis une quinzaine d'années.

Ils sont venus par milliers du Québec, du Canada et des États-Unis, pour saluer une dernière fois leur collègue morte en devoir. L'impressionnant cortège au son de la cornemuse, s'est rendu à la basilique du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières, où étaient célébrées les funérailles de Maureen Breau, tuée le 27 mars dernier par un homme dérangé et dangereux qui était en liberté. La sergente Breau, 20 ans de service, était mère de deux enfants. Reportage de Pascal Robidas

Un autre proche de la défunte affirme que la famille reçoit beaucoup de soutien. C’est une famille unie. Daniel est bien entouré, les enfants sont bien entourés. Il y a beaucoup d’amis alentour. De par la nature de Maureen et de Daniel, ils ont un grand cercle tissé serré autour d’eux , a confié le vice-président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Dominic Roberge.

C'est la première fois en Mauricie et au Centre-du-Québec qu'un policier meurt de façon violente dans l'exercice de ses fonctions.

Le cercueil de la policière est transporté vers l'avant de la basilique. Photo : Radio-Canada