« […] Le groupe de la compagnie Noranda croit dans l’usage sage de nos ressources, selon les lois de la nature. Dans toutes ses opérations, le groupe doit prendre des mesures ordonnées et positives […] réalisant que la protection de l’environnement ne s’accomplit pas seulement par le traitement des résidus, mais par la prévention et le contrôle de l’air, de l’eau et de la terre. »

— Une citation de Harty S. Bérubé, gérant de la mine Noranda en 1971, citant des directives de la compagnie Noranda