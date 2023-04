Le prix du minerai de fer à la baisse pour 2023, d’après Desjardins

Les prix du fer et de l'aluminium connaîtront une baisse modérée en 2023, d’après une étude du prix des matières premières de Desjardins. C'est un retour du balancier après des années pandémiques qui ont établi de nouveaux records, notamment quant au prix du fer.

L'ombre d'une récession mondiale vient assombrir les perspectives des minières du monde entier, y compris celles de la Côte-Nord.

L'aluminerie Alouette est le plus gros producteur d'aluminium de l'Amérique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

On doit s’attendre à un certain retour du balancier après plusieurs années de pandémie, les problèmes d'approvisionnement, les coupures de production dans certains cas, les prix étaient fortement appréciés , explique Marc-Antoine Dumont, économiste au Mouvement Desjardins.

Ce rééquilibrage, d’après l’économiste, viendra donc mettre fin à une série d'années plutôt fastes quant aux prix du fer et de l’aluminium. En 2021, les mines de fer de la Côte-Nord ont pu vendre leur minerai à des prix records, soit jusqu’à 250 $ la tonne.

« Maintenant, on a une normalisation de la situation, on a un ralentissement de la demande et une offre qui se rééquilibre. » — Une citation de Marc-Antoine Dumont, économiste au Mouvement Desjardins

Ainsi, même si le rebond de l'économie chinoise risque d'aider les producteurs de matières premières, un ralentissement économique généralisé devrait ensuite entraîner une baisse des prix plus tard cette année.

Les deux économistes s'entendent toutefois pour dire que la baisse anticipée des prix des matières premières est modérée, et que les effets sur la Côte-Nord devraient être limités.

Chute, puis stabilité

À l'heure actuelle, le prix d'une tonne d'aluminium est de 2268 dollars américains, un recul de 9,4 % depuis le début de février. Le rapport de Desjardins indique toutefois que le potentiel de baisse du prix de l’aluminium est limité .

Ainsi, l'institution financière prévoit que le prix moyen pour l’année 2023 sera de 2440 $ US la tonne. Un potentiel rebond de l'économie mondiale pourrait lui permettre de s'établir à 2570 $ US la tonne en 2024.

Pour ce qui est du fer, son prix d'achat devrait poursuivre son déclin. Il est prévu qu'une tonne de fer se vendra 112 $ US la tonne en 2023 et 92 $ US la tonne en 2024.

Pour l’instant, ces données ne révèlent rien d’inquiétant, d’après le conseiller en gestion de patrimoine Bastien Poirier. Mais si la tendance persiste, de durs souvenirs datant de 2009 pourraient refaire surface, fait valoir l'expert.

Bastien Poirier, conseiller principal en gestion de patrimoine à la financière Banque Nationale du Canada de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Ce qui va arriver, c'est que si le prix du fer baisse trop, la première chose que les compagnies minières vont faire, c’est peut-être des mises à pied, couper des projets d'infrastructures ou d'entretien , explique Bastien Poirier.

Un tel scénario aurait, d’après lui, une incidence sur les commerces de la région. Et, ça, ça a un effet automatiquement sur toutes les PME en ville, toutes les entreprises en ville, donc on ne souhaite vraiment pas qu'on aille dans les 40 $ ou 50 $ [la tonne], comme on l'a déjà vécu, parce que les coûts ont augmenté depuis ces années.

Transport du minerai de fer d'ArcelorMittal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le prix du fer se situait plutôt autour de 120 $ la tonne dernièrement.

Une transition verte pour poursuivre la croissance de l'industrie?

L'avenir de l'industrie demeure tout de même prometteur, avec une forte demande d'aluminium vert à l'échelle mondiale. Le défi pour le Québec sera de demeurer chef de file en la matière.

Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, assure que l’industrie de l'aluminium se trouve actuellement en bonne posture.

Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l’aluminium du Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Alors qu’on a une place privilégiée dans un tout petit groupe de producteurs à faible empreinte carbone, avec les pays scandinaves par exemple, dans 5 ans d'ici, il va y avoir d'autres personnes dans ce club, restreint aujourd’hui, de producteurs à faible empreinte carbone , explique Jean Simard.

Il y a deux semaines, Radio-Canada apprenait d'ailleurs qu’une étude confidentielle des firmes McKinsey et Hatch révélait que les alumineries québécoises sont les plus vertes de la planète.

D’après le reportage de Lambert Gagné-Coulombe et les informations de Renaud Chicoine-McKenzie