NM Ivan-Quinn sera en arrêt technique pour un mois

Les traversées entre l'île d'Entrée et Cap-aux-Meules seront effectuées par l'entreprise Excursions en mer avec le NM Béatrice-Hubert selon l’horaire habituel durant l'absence du traversier.

L’arrêt du NM Ivan-Quinn sera d’une durée d’environ quatre semaines, du 15 mai au 11 juin. Le bateau restera ancré aux Îles pour la durée des travaux.

Le navire de remplacement, le NM Béatrice-Hubert, est un navire certifié par Transports Canada et la Commission des Transports du Québec. Il possède une capacité d'embarquement de 62 passagers et il est exclusivement réservé aux piétons. Seuls des colis et les bagages des passagers sont acceptés à bord du bateau.

Un employé sera disponible sur place une heure avant l’heure de départ prévue, pour gérer l'expédition des colis. Ils devront être reçus au plus tard 10 minutes avant la traversée.

La STQ invite la clientèle à planifier le transport des véhicules et des marchandises plus volumineuses d’ici le 15 mai.