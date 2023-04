Le premier ministre Justin Trudeau de passage à Regina

De passage à Regina jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu’il souhaite un meilleur dialogue entre les provinces et les Premières Nations.

Cette visite de Justin Trudeau intervient après que les premiers ministres des Prairies ont critiqué les commentaires du ministre canadien de la Justice sur le contrôle des ressources naturelles.

Évidemment, on voudrait bien que ce dialogue entre les provinces et les peuples autochtones soit plus positif , affirme Justine Trudeau.

Il a souligné que son gouvernement ne toucherait pas à la Convention sur le transfert des ressources naturelles (NRTA) aux quatre provinces de l'Ouest, même si son ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, a laissé entendre la semaine dernière, lors de la réunion de l'Assemblée nationale des Premières Nations à Ottawa, qu'il allait se pencher sur la question .

Nous ne toucherons pas à la NRTA . [...] Les ressources naturelles relèvent constitutionnellement de la compétence des provinces et nous ne remettons pas cela en question , déclare M. Trudeau.

Cependant, il a précisé que sa visite ne prévoit pas actuellement une rencontre avec le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

Je serai toujours heureux de parler avec M. Moe et toujours heureux de travailler avec lui. J'espérais pouvoir le rencontrer aujourd'hui, mais malheureusement, il n'est apparemment pas en ville , précise le premier ministre.

D’ailleurs, selon une déclaration du gouvernement provincial, le premier ministre saskatchewanais participe jeudi à des réunions dans sa circonscription, Rosthern-Shellbrook, et dans la région de Prince Albert.

Hier, le cabinet du premier ministre du Canada a fait savoir qu'il serait à Regina jeudi. Le premier ministre Moe a demandé une réunion pour discuter des commentaires du ministre Lametti et de la réglementation sur l'électricité propre, du financement des infrastructures. Malheureusement, le cabinet du premier ministre Trudeau a indiqué qu'il ne serait en mesure d'organiser qu'une brève "pause" à cause d'un de ses événements , écrit l'attachée de presse de Scott Moe.

L’école de la GRC

En ce qui concerne la recommandation de la Commission des pertes massives pour la fermeture de l’École de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Regina, Justin Trudeau a qualifié la Division Dépôt de la GRC comme une institution canadienne .

Je pense que nous reconnaissons tous qu'il faut changer la façon dont nous allons de l'avant pour assurer la sécurité des collectivités, pour veiller à ce que la police ait les outils et les capacités nécessaires pour faire le travail que tout le monde attend d'elle , affirme M. Trudeau.

Cette recommandation de la Commission des pertes massives a été beaucoup critiquée par les politiques de la Saskatchewan, car la Division Dépôt de la GRC fait partie du patrimoine de la province, elle contribue aussi à l’économie de la région, notamment pour l’économie de la ville de Regina.

Selon le premier ministre, son gouvernement continuerait à examiner de près les recommandations et à prendre les choses une étape à la fois .

Le coût de la vie à l’agenda

À Regina, le premier ministre Justin Trudeau a visité la chaîne d'épicerie COOP à Regina puis a discuté du remboursement pour l'épicerie, prévu dans le Budget 2023, avec des familles et des employés, lors d’une conférence de presse.

Après un passage à Winnipeg, au Manitoba, mercredi, Justin Trudeau effectue une deuxième visite en Saskatchewan depuis sa venue à Saskatoon en janvier dernier.