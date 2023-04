La violence des gangs menace la sécurité des sans-abri d’Edmonton, selon une chercheuse

Les personnes itinérantes qui dorment dans les rues du centre-ville d’Edmonton trouvent qu’elles deviennent de plus en plus dangereuses, affirme une chercheuse de l’Université de l’Alberta.

En mars et en février, Marta-Marika Urbanik, professeure adjointe de sociologie à l’Université d'Edmonton, et des chercheurs de l’Université de Winnipeg et de l’Université Athabasca ont posé des questions au sujet de la violence, du désordre social et de la consommation de drogue à 45 personnes sans domicile fixe à Edmonton.

Selon Marta-Marika Urbanik, les personnes interrogées ont dit que le centre-ville a changé, comparativement à avant la pandémie et qu’elles s'y sentent moins en sécurité.

[Les personnes sans-abri] n'aiment pas ce qui se passe au centre-ville. Elles désapprouvent le comportement d’une partie de la communauté à l’origine de la criminalité, notamment dans les stations de train léger , dit-elle.

Seize femmes et vingt-neuf hommes sans-abri ont participé à cette étude. Ils souffrent tous de dépendance aux drogues et, pour la majorité d'entre eux, vivent dans la rue. La chercheuse précise toutefois que certains sont membres d’une bande criminelle.

Marta-Marika Urbanik espère que son travail aidera les pouvoirs publics à prendre en compte le point de vue des personnes les plus exposées à la violence durant l’élaboration de leurs politiques sur la sécurité et l’itinérance.

Même si l’analyse des données collectées pour l’étude est toujours en cours, Marta-Marika Urbanik a déjà transmis des informations à des organisations et envoyé ses premières conclusions à la Ville.

Conclusions préliminaires de l’étude

Selon un rapport de la Ville, le nombre de personnes sans domicile fixe a plus que doublé à Edmonton entre octobre 2019 et octobre 2021, passant de 1390 à 2811.

En mars de cette année, il y en avait 2843, dont 757 qui dorment souvent dans la rue.

Marta-Marika Urbanik dit que, habituellement, la violence et les activités criminelles sont commises par une frange de ce groupe, mais que, comme la population générale des sans-abri a augmenté au cours des dernières années, cette frange est maintenant plus nombreuse.

Marta-Marika Urbanik n'a pas terminé son étude, mais veut tout de même faire part de ses informations pour apporter une nouvelle perspective au débat public au sujet de l'itinérance et de ses conséquences. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson

La chercheuse ajoute que les codes sociaux de la rue ne sont pas aussi respectés qu'autrefois. L’un de ces codes est que les sans-abri ne se volent pas entre eux, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, selon elle.

La violence conduit aussi à des guerres intestines entre gangs. Nous pensons que la criminalité et la violence vont diminuer lorsqu’un gang disparaît, mais ce que nous constatons, c'est que, au moins à court terme, les luttes internes peuvent exacerber la criminalité et la violence dans les rues , affirme Marta-Marika Urbanik.

Selon les conclusions d’une autre recherche, présentée mardi à des conseillers municipaux, les femmes sans-abri se sentent très vulnérables dans le centre-ville.

Marlene Mulder, qui a conduit cette étude, affirme que certaines d’entre elles préfèrent passer la nuit au sud de la rivière, dans le quartier de Strathcona, parce qu'elles s’y sentent plus en sécurité qu'au centre-ville.

Avec des informations de Paige Parsons