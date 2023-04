À 100 jours des Jeux du Québec à Rimouski, 1700 bénévoles recherchés

Jusqu'à maintenant, 32 % des bénévoles requis ont été recrutés. Même s'il reste les deux tiers des bénévoles à trouver, la directrice générale de l'événement, Chantal Pilon, estime qu'il est possible de se rendre à 100 % avant la tenue des Jeux.

On est rendus à tout près de 800, ça va quand même bon train, sur tout près de 2500. Il nous reste encore un peu de travail! , dit-elle.

« On sait très bien que, si on veut livrer une finale à la hauteur des attentes de tous, des athlètes et de tout le monde, ça prend du monde. »