Un important tronçon de la rue Queen à Toronto fermera pour 4 ans et demi

Dès le 1er mai, toute la circulation automobile sera déviée de la rue Queen, de la rue Bay à la rue Yonge, et de la rue Yonge à la rue Victoria, et ce pendant environ quatre ans et demi , précise Metrolinx.

Ce tronçon de la rue Queen sera fermé à tous les automobilistes jusqu'en 2027, mais il restera ouvert aux piétons.

Ce détournement est nécessaire pour permettre la construction de la future station de métro Queen de la ligne Ontario, selon l’agence provinciale.

Il s'agit de la première fermeture de rue majeure en lien avec la construction de la ligne Ontario, selon la mairesse adjointe Jennifer McKelvie qui était au centre des opérations de circulation de la Ville, jeudi matin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Dès le 1er mai, les automobiles ne pourront pas circuler de la rue Queen, entre la rue Bay à la rue Yonge, et entre la rue Yonge et la rue Victoria. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Bien que cela ne soit pas pratique, ce progrès est une bonne nouvelle , lance-t-elle.

« Il faudra du temps pour construire la ligne Ontario et cela va créer des perturbations. Nous devons être honnêtes avec les gens. » — Une citation de Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de Toronto

Le plan élaboré par Metrolinx, la Ville de Toronto et la Commission des transports de Toronto (CTT) comprend la construction d'une infrastructure de déviation permanente pour le tracé du tramway 501 Queen. Le projet devrait être complété en 2024.

Les voies de déviation du tramway longeront les rues Adelaide et Richmond, se reliant aux rues York et Church.

Metrolinx affirme que la fermeture de cette section de la rue à la circulation des véhicules accélérera la construction du projet d'environ un an par rapport à une approche comportant plusieurs fermetures partielles .

La future station Queen devrait être la plus achalandée de la ligne Ontario avec près de 17 000 personnes aux heures de pointe , selon Metrolinx.

Elle sera un point central entre la ligne 1 de métro existante, les voies de surface de la CTT et la ligne Ontario.

Réduire les répercussions sur la circulation

Des mesures pour minimiser les éventuels bouchons de circulation seront mises en place pendant les travaux de construction de la ligne Ontario, assure la mairesse adjointe, qui s'est fait rassurante.

Toronto propose, par exemple, de modifier les feux de circulation pour permettre une circulation efficace et de déployer des policiers et des agents de la circulation pour gérer la circulation routière.

Ces agents municipaux seront déployés aux principales intersections pendant les heures de pointe du matin et de l'après-midi pour gérer activement le mouvement de tous les usagers de la route afin de réduire les retards et d'améliorer la sécurité.

Un projet pilote de la Ville et de la CTT pour faciliter les déplacements en transport en commun sera aussi mis en place prochainement.

À compter du 1er mai, la rue Dundas, de la rue Jarvis à la rue Bathurst, sera la première route prioritaire.

Jusqu'à l'été 2024, le stationnement sur ce tronçon de la rue Dundas sera limité et les terrasses CaféTO ne seront pas installées sur la chaussée pour qu'elle soit aussi dégagée que possible, précise la Ville de Toronto.

D'autres itinéraires de transport seront identifiés au fur et à mesure que la construction de la ligne Ontario progressera.

Toronto encourage les automobilistes à utiliser le transport en commun ou à faire du vélo pour se déplacer au centre-ville.

Une fois achevée, la ligne Ontario rendra disponible 15 stations de métro allant du Parc des expositions de Toronto au Centre des sciences de l'Ontario, en passant par le centre-ville.