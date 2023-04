Et si on réfrigérait le canal Rideau?

M. Borrowman est ingénieur et directeur de la recherche et du développement chez CIMCO Refrigeration, une entreprise basée à Burlington, en Ontario, qui affirme avoir construit plus de la moitié des patinoires réfrigérées dans le monde.

Ce dernier a plus de trente années d'expérience et il a réalisé des projets d’envergure, notamment des installations olympiques. Il connaît bien les systèmes nécessaires pour maintenir une glace de qualité supérieure.

L'hiver dernier, lorsqu’il a appris que la patinoire du canal Rideau ne serait pas en mesure d’ouvrir en raison du temps trop doux, Wayne Borrowman a vu une occasion à saisir.

Nous sommes spécialisés dans le secteur de la réfrigération et nous fabriquons de la glace , a-t-il expliqué à CBC . Oui, c'est une grande surface, mais nous avons déjà réalisé de grands systèmes de réfrigération.

La compagnie de Wayne Borrowman, CIMCO Refrigeration, a participé à la construction du Centre de glisse de Whistler lors des Jeux olympiques d'hiver de 2010, en Colombie-Britannique. Photo : (Gracieuseté : Wayne Borrowman)

M. Borrowman estime que la surface de la patinoire équivaut à environ 60 patinoires de la LNH . Pour lui, il s'agirait de reproduire son système à cette échelle.

Cela peut sembler fou pour certaines personnes, mais j'ai passé ma carrière à concevoir et à installer de grands systèmes de refroidissement et je peux vous assurer que, du point de vue de l'ingénierie, c'est possible , croit-il.

Des kilomètres de tuyaux

Une patinoire réfrigérée ordinaire fonctionne grâce à un réseau de 15 000 mètres de tuyaux dans lesquels on pompe de la saumure ou du propylène glycol, afin d’extraire la chaleur du sol et maintenir la glace à l'état solide.

D'après les estimations de M. Borrowman, la réfrigération du canal Rideau nécessiterait près d'un million de mètres de tuyauterie, ainsi que des unités de réfrigération de la taille de conteneur, placées à des intervalles réguliers le long des 7,8 kilomètres du canal.

Cependant, il faudra déterminer où seront installés ces tuyaux : encastrés dans du béton, enfouis dans la boue ou suspendus sous la surface de l’eau? Ils devront également être compatibles avec les autres activités saisonnières sur le canal.

Une patinoire normale de la LNH comporte environ 15 000 mètres de tuyaux comme ceux-ci sous la surface de la glace Photo : (Gracieuseté : Wayne Borrowman)

Le problème, c'est que ce n'est peut-être pas pratique du point de vue de l'installation et des coûts d'exploitation , reconnaît M. Borrowman dans un article de blogue qu’il a écrit.

Mais ces défis ne le découragent pas. Il a déjà commencé à réfléchir aux autres possibilités que pourrait offrir un système de cette envergure.

En temps normal, la chaleur extraite du sol pendant le processus de réfrigération est simplement rejetée dans l'atmosphère. Mais plus récemment, CIMCO et d'autres entreprises de réfrigération tentent de faire un meilleur usage de cette source d’énergie, notamment en s’en servant pour chauffer des bâtiments et des arénas.

Il ne s'agit pas seulement de réfrigérer, mais aussi de se servir de la chaleur qui aurait autrement été perdue , explique M. Borrowman.

Refroidir la glace et chauffer les maisons

Un bon exemple de cette double utilisation est le Shipyards Skate Plaza, une patinoire de Vancouver Nord où CIMCO a installé un système qui refroidit la glace, mais qui assure également le chauffage et l’approvisionnement en eau chaude des bâtiments voisins. La patinoire dégage assez de chaleur pour chauffer une quarantaine de maisons.

La CCN cherche des manières d'assurer l'avenir de la patinoire du canal Rideau, malgré les changements climatiques. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le canal Rideau pourrait donc un jour offrir aux Ottaviens bien plus que des sports d'hiver : il pourrait aussi chauffer leurs maisons.

L'humanité a déjà créé des choses beaucoup plus complexes , croit M. Borrowman.

Il suggère de réaliser un projet pilote sur une portion du canal Rideau, afin de tester les impacts environnementaux et l’efficacité de son système.

Même si le projet n'aboutit à rien, je pense que cela vaut la peine d’étudier davantage ce système.

Des enjeux délicats

Professeur au département de génie civil et environnemental de l'Université Carleton, Shawn Kenny collabore avec la Commission de la capitale nationale (CCN), afin d’améliorer l'état de la glace du canal Rideau. Il reconnaît que, d'un point de vue purement scientifique, l'idée de M. Borrowman est réalisable .

Les concepts d'ingénierie sont là, mais je crois qu’il y a d’autres questions délicates à considérer , dit-il.

Il faudrait avant tout convaincre la CCN et Parcs Canada, qui gèrent ce site du patrimoine mondial de l' UNESCO , que la réfrigération du canal est une solution viable. Il y a aussi les coûts énormes et les perturbations qu'impliquerait la construction d'un système de cette envergure.

Des ouvriers arrosent la surface de la patinoire en janvier 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC , la CCN n'a pas commenté l’idée de M. Borrowman. Elle a plutôt fait l'éloge de son partenariat avec l'Université Carleton pour trouver des manières de s’adapter aux changements climatiques.

M. Kenny et son équipe travaillent présentement sur un canon à neige fondante pour aider la glace à se former au début de la saison de patinage. Ils utilisent également des imprimantes 3D pour assembler des robots à neige qui pourraient être utilisés pour dégager la surface de la glace lorsqu'elle est trop fine pour supporter le poids d’équipements lourds.

Cet été, le groupe de chercheurs prévoit également tester un système de thermosiphons, qui est utilisé dans l'Arctique pour ralentir la fonte du pergélisol en en extrayant la chaleur, et qui pourrait avoir le même effet réfrigérant sur le canal Rideau.

Ils se pencheront également sur les autres utilités de ce système et évalueront s’il pourrait servir au chauffage de bâtiments.