Les verts sont ouverts!

Selon le copropriétaire de l'endroit, Donald St-Pierre, une ouverture le 13 avril se situe dans la moyenne. L'an passé, on avait commencé le 9 avril et l'année précédente, c'était le 31 mars.

Selon lui, la qualité du terrain est remarquable pour une ouverture de saison.

On brasse la neige, on la défait pour qu'elle fonde plus vite, mais on est chanceux à Waterville parce qu'on a comme un microclimat. On avait pratiquement plus de neige.

« Exceptionnellement, cette année, ça c'est très rare, on a pu sortir les voiturettes partout sur le terrain. » — Une citation de Donald St-Pierre, copropriétaire du Club de golf de Waterville

En quatre jours, le Club de golf de Waterville va accueillir quelque 1000 golfeurs. Avec des 23 et 24 degrés, ça part vite. On a une bonne saison qui s'en vient.

Donald St-Pierre précise qu'au niveau des ligues et des tournois, l'endroit affiche déjà presque complet.

Le Club de golf de Coaticook a aussi lancé sa saison mercredi.