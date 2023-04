Itinérance et opioïdes : Hamilton décrète l’état d’urgence

Le conseil municipal de Hamilton réclame plus de soutien du gouvernement provincial après avoir déclaré l'état d'urgence relativement à l'itinérance, aux opioïdes et à la santé mentale.

L'état d'urgence ne confère pas automatiquement un financement additionnel du gouvernement Ford.

Le conseiller municipal Brad Clark, l'instigateur de la motion, fait toutefois valoir que la Ville se devait de sonner l'alarme.

Il raconte que les refuges pour sans-abri doivent souvent refuser l'entrée à des personnes et à des familles, faute de place. Il ajoute que les employés souffrent d'épuisement professionnel.

« Toutes les agences qui sont censées les aider leur répondent : "Désolé, il n'y a plus de place". » — Une citation de Brad Clark, conseiller municipal

Il montre la province du doigt, disant que le gouvernement Ford a échoué à la tâche.

Selon sa motion, Hamilton a investi des millions de dollars en aide, mais il n'est pas soutenable d'utiliser les recettes de l'impôt foncier pour s'attaquer à des problèmes aussi complexes .

La Ville estime qu'il y a environ 1500 sans-abri à Hamilton.

Demandes

Les élus municipaux voudraient plus de centres d'injection supervisée, davantage de services de prescription de médicaments de remplacement comme la méthadone et un financement à long terme pour le logement adapté et abordable.

Hamilton emboîte le pas à la déclaration d'état d'urgence de la région de Niagara en mars dernier. Ottawa avait décrété un état d'urgence en 2020 en matière d'itinérance et de logement.

Peut-être que si plusieurs municipalités prennent les devants, d'autres vont suivre [et ça va attirer l'attention de la province] , affirme Jim Dunn, professeur à l'Université McMaster de Hamilton.

D'après des renseignements fournis par Saira Peesker de CBC