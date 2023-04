Le service du train léger perturbé pour deux fins de semaine

Le service de la ligne de la Confédération sera perturbé le samedi 29 avril et le dimanche 30 avril, ainsi que le samedi 6 mai et le dimanche 7 mai.

Selon ce qui a été rapporté jeudi à la commission des transports en commun de la ville d’Ottawa, certains tronçons du tunnel de la Ligne de la Confédération présentent des fuites plus élevées que prévu .

L’arrêt partiel du réseau prévu le dernier week-end d’avril et la première fin de semaine de mai fait partie d'un processus en quatre phases pour identifier et résoudre les problèmes d'étanchéité.

L’évaluation doit servir à élaborer un plan de travail pour les travaux d’entretien du tunnel qui doivent avoir lieu en juin, précise OC Transpo.

Perturbations à prévoir

Le service de la Ligne 1 sera maintenu entre les stations Tunney’s Pasture et Parlement dans l’ouest, et entre les stations Hurdman et Blair dans l’est durant cette période. Le service d’autobus de remplacement R1 sera offert entre les stations Hurdman et Lyon.

Pendant la durée des modifications temporaires du service, des membres du personnel d’OC Transpo portant une veste rouge seront présents sur le réseau, dans des lieux stratégiques, afin de guider les clients, indique la société de transport municipale.

Le service de train régulier doit reprendre à 5 h, le lundi 1er mai et le lundi 8 mai.

Ces travaux doivent permettre au Groupe de transport Rideau (GTR) d’évaluer l’étendue des réparations requises pour prévenir les infiltrations d’eau dans des sections du tunnel.

Ce type d’entretien régulier est courant dans les tunnels souterrains; il n’y a pas de problème de sécurité , assure la directrice générale d'OC Transpo Renée Amilcar.

L'étanchéité du tunnel est compromise

Le système d'étanchéité du tunnel de la Ligne de la Confédération est compromis , provoquant des fuites plus importantes que prévu et une accumulation de glace en hiver, a appris la commission de transport en commun jeudi matin.

Le tunnel est conçu pour gérer les fuites grâce à un système de drainage, mais certaines sections du tunnel ont enregistré des fuites d'eau au-dessus des niveaux attendus, en particulier autour de la station Rideau et vers l'est , a déclaré Nicolas Truchon, le président-directeur général du Groupe de transport Rideau (GTR) devant les membres de la commission.

Le GTR est chargé de l’entretien du tunnel pour une durée de 30 ans, selon son contrat avec la Ville.

Jeudi, de l’eau s'écoulait dans le tunnel du train léger d’Ottawa, à la hauteur de la station Parlement. Photo : Radio-Canada / Chris Rands/CBC

David Rheault, l'ingénieur principal du tunnel chez Dr. Sauer & Partners - des experts en tunnel embauchés par GTR - a déclaré à la commission que les éléments du système d'étanchéité sont compromis et que l'eau circule derrière la membrane de la structure.

Selon les experts, la source du problème ne se situe pas nécessairement là où les fuites sont apparentes, ce qui pourrait compliquer les travaux.

Les problèmes de fuite dans le tunnel pourraient par ailleurs affecter la fiabilité de la Ligne de la Confédération, particulièrement durant l’hiver.

Ce n'est pas lié à la sécurité, c'est clair, et j'ai confiance là-dessus , a déclaré la directrice générale du transport en commun de la ville. Cependant, nous savons que nous devons faire cela [les travaux] pour éviter l'accumulation de glace en hiver et pour éviter les problèmes opérationnels pendant l'hiver.

Les fuites excessives du tunnel sont un problème connu. M. Truchon a expliqué que les travailleurs avaient injecté du coulis à plusieurs reprises au cours des trois dernières années pour tenter de colmater les fuites, mais cela semble simplement avoir déplacé le problème vers d'autres endroits .

Avec les informations de CBC