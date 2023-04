L’agrandissement d’une gravière et sablière de Magog inquiète des citoyens

La sablière et gravière du Groupe Lapalme, qui est située sur le chemin de Fitch Bay, pourrait être agrandie tout près des limites de la propriété et du site agrotouristique de François Pelletier. La nouvelle limite de la gravière serait à l'orée d'un secteur à fort potentiel pour l’exploitation d’une érablière.

Moi, ça m'affecte directement. [...] On a l'impression d'être dans un chantier pendant tout l'été , dit-il.

En plus de la pollution visuelle et sonore, il craint une augmentation des impacts environnementaux liés à l’agrandissement de la gravière. Sa formation de technicien de la Faune lui a permis constater la dégradation de la qualité du cours d’eau qui passe tout près du site. Une situation qu’il suspecte de ne pas être étrangère à l’exploitation de la gravière depuis plus de 20 ans.

Les impacts que l'on a eus au fil des années vont se poursuivre, ça c'est clair. Il n'y a pratiquement plus de poissons dans cette tête de cours d'eau qui ultimement se jette dans le Massawippi.

François Pelletier est inquiet de l'agrandissement de la gravière et sablière du Groupe Lapalme, située sur le chemin de Fitch Bay à Magog. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La biologiste Julie Grenier juge qu’il est légitime de se questionner sur les impacts des gravières.

Oui, ça reste une préoccupation. [...] Ce sont des activités qui sont normées ou encadrées par le ministère de l'Environnement ou la loi sur la qualité de l'environnement. Il faut s'assurer que les règles soient respectées , explique la directrice de projets au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François ( COGESAF ), Julie Grenier.

Puis les citoyens peuvent porter plainte en cas d'infraction , ajoute-t-elle.

Le conseil municipal de Magog s'est positionné en faveur du projet du Groupe Lapalme. D'ailleurs, une demande de modification au schéma d’aménagement a été acheminée à la MRC pour permettre l'agrandissement dans une zone agricole, mais non-exploitée. L'objectif est de prolonger la durée de vie de la sablière dont l'exploitation doit cesser dans deux ans.

Il y a des avantages à avoir ce genre de site. [...] Il y a une bande de 30 mètres de part et d'autre pour protéger le cours d'eau , explique la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

Cette dernière souhaite que la gravière demeure en exploitation pour éviter aux entrepreneurs d'avoir à s'approvisionner à des sites plus éloignés. Si on ne l'a pas sur notre territoire, ils doivent aller chercher ces matériaux-là plus loin. Ce qui fait en sorte que les citoyens vont payer plus cher pour le transport.

François Pelletier n'achète pas cet argument. Vous avez eu l'occasion de passer à côté, minimalement, de trois sablières. On n'est pas dans une région où l'on manque de matière première à mon avis.

Le Groupe Laplame a décliné notre demande d’entrevue.

Avec les informations de Thomas Deshaies