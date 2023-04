La Banque mondiale pose la première pierre de sa réforme

La Banque mondiale a posé mercredi la première pierre d'une réforme qui doit accroître sa capacité de prêt aux pays pauvres et en développement et mieux les aider face au changement climatique ou aux pandémies. Et l'institution changera de président dans les prochaines semaines.

Nos pays membres ont approuvé des mesures qui peuvent ajouter jusqu'à 50 milliards de dollars à la capacité de prêt de la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, filiale de la Banque mondiale) au cours des 10 prochaines années , a ainsi annoncé le président de la Banque mondiale, David Malpass, dans un communiqué publié mercredi soir.

Ces évolutions ont été adoptées lors du comité de développement de la Banque mondiale et du FMI , qui regroupe 25 ministres des Finances, après une réunion, mercredi matin, de 13 d'entre eux, à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Elles doivent permettre à la Banque mondiale de disposer de moyens financiers supplémentaires pour aider les pays pauvres et en développement, notamment à travers une mobilisation plus massive de fonds privés.

David Malpass, le président de la Banque mondiale (Photo d'archives) Photo : getty images for concordia summi / Riccardo Savi

L'importance des ressources concessionnelles [prêts octroyés par la Banque mondiale] et des investissements du secteur privé a été pleinement reconnue. Cela reste encore bien en deçà des besoins en ressources pour le développement et le climat , a ajouté David Malpass.

« Répondre à ces besoins nécessitera un effort mondial. » — Une citation de David Malpass, président de la Banque mondiale

Réforme lancée en octobre

La réforme de cette vénérable institution, née de la conférence de Bretton Woods de juillet 1944, mais aussi, plus largement, des banques de développement, avait été lancée en octobre sous l'impulsion de certains pays membres, notamment des États-Unis.

Un travail constructif supplémentaire doit être désormais réalisé pour franchir des étapes importantes d'ici les prochaines réunions du FMI et de la Banque mondiale, qui se dérouleront en octobre à Marrakech (Maroc), a indiqué le président de ce comité, et ministre des Finances des Émirats arabes unis, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, dans un communiqué distinct.

Il a précisé que le conseil d'administration et la direction de la Banque mondiale devront finaliser un plan de travail avec des mesures détaillées à prendre .

D'ici là, des mesures supplémentaires devraient être prises lors de la conférence internationale sur l'aide financière aux pays du Sud, qui se tiendra les 22 et 23 juin à Paris.

Changement à la présidence

La réforme est engagée alors que l'institution doit changer de président avant l'été, M. Malpass ayant démissionné. Son manque d'action sur le front climatique, notamment, avait fait l'objet de critiques.

Un seul candidat est en lice pour lui succéder : Ajay Banga, le candidat américain, d'origine indienne, qui est selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, le bon dirigeant pour […] accélérer notre travail afin de faire évoluer cette institution .

Ajay Banga, le candidat américain, d'origine indienne, pour succéder à David Malpass à la tête de la Banque mondiale. Photo : Reuters / Ruben Sprich

Elle avait salué mercredi matin des réalisations très significatives , indiquant notamment que la mission de la Banque [mondiale] soulignait désormais l'importance de l'inclusion, de la durabilité et de la résilience aux chocs mondiaux dans la réalisation de ses objectifs .

Elle avait aussi appelé à garder la dynamique au cours de l'année, avec des réformes supplémentaires .

Il y a là une opportunité historique d'apporter avec cette réforme des banques multilatérales de développement, les moyens financiers nécessaires aux pays en développement qui sont les premiers à souffrir de la crise économique et de l'inflation , a souligné, à la sortie de la réunion, le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire.

Par ailleurs, sur le sujet très attendu de la restructuration de la dette des pays à bas revenus et émergents, le FMI et la Banque mondiale ont annoncé des travaux visant à accélérer le processus et les rendre plus efficaces.

Le communiqué ne fait toutefois pas mention spécifiquement de la Chine, l'un des principaux créanciers de ces pays, et à laquelle il est reproché un manque de transparence et de volonté pour parvenir à restructurer ces dettes.