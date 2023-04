Travail des enfants : Québec permettrait d’autres exceptions

En vertu du projet de loi 19, déposé en mars, le gouvernement Legault imposera un âge minimal pour occuper un emploi au Québec, et seules quelques exceptions sont prévues.

Les jeunes de moins de 14 ans pourront toujours travailler en production artistique, faire la livraison de journaux, du gardiennage d’enfants, de l’aide aux devoirs, de l’animation dans un camp de jour ou encore être moniteur dans un organisme sportif. Les propriétaires d’entreprises familiales de moins de 10 employés pourront aussi continuer d’embaucher leurs enfants.

Mais cette liste d’exceptions pourrait-elle s’allonger?

La porte n’est pas fermée , répond le ministre du Travail. C’est un projet de loi qui est perfectible.

Les consultations particulières sur le texte législatif se tiendront la semaine prochaine à l’Assemblée nationale, et plusieurs groupes y feront valoir leur point de vue.

« Je vais être hyper attentif. » — Une citation de Jean Boulet, ministre québécois du Travail

Finie, la cueillette de petits fruits?

La Fraisière Roseline Drolet embauche des jeunes de Saint-Augustin-de-Desmaures et des environs pour la récolte depuis près de 45 ans. Photo : Radio-Canada

À Saint-Augustin-de-Desmaures, une épaisse couche de neige recouvre toujours le champ de la Fraisière Roseline Drolet, mais sa propriétaire s’inquiète déjà de la saison à venir.

Pour la récolte, qui dure un mois à partir de la fin juin, elle embauche environ 60 jeunes du coin, dont la plupart ont 12 ou 13 ans.

On fait attention à eux, dit Roseline Drolet, qui cultive les fraises à cet endroit depuis 45 ans. On fait ça l'avant-midi seulement. On commence à 8 h, on finit entre 11 h et 12 h. Les jeunes sont contents d’être là avec d’autres jeunes.

« J'ai eu nombre de témoignages de parents qui m'ont dit : "Merci d'avoir employé mon enfant, c'était sa première fois. Il n'était pas trop certain, finalement ça s'est bien passé." » — Une citation de Roseline Drolet, propriétaire d'une fraisière

Toutefois, si le projet de loi sur l’encadrement du travail des enfants entre en vigueur tel que proposé, elle ne pourra plus compter sur cette main-d'œuvre. La cueillette de petits fruits ne se trouve pas parmi les exceptions. Roseline Drolet avoue avoir été surprise de le constater.

Roseline Drolet, qui cultive les fraises à Saint-Augustin-de-Desmaures, craint pour l'avenir de son entreprise si elle doit se passer de travailleurs de moins de 14 ans. Photo : Radio-Canada

Je demande au ministre de penser comme il faut à nos entreprises agricoles qu'on veut maintenir en production , dit-elle.

« Pour moi, la main-d'œuvre de ces jeunes-là, c'est essentiel. » — Une citation de Roseline Drolet, propriétaire, Fraisière Roseline Drolet

Le recrutement de travailleurs étrangers n'est pas une option, vu les coûts, les délais pour leur venue et la durée de la saison de cueillette.

Elle s’attend à ce que l’Union des producteurs agricoles (UPA), qui témoigne en commission parlementaire la semaine prochaine, prenne la défense des producteurs qui, comme elle, souffriront de la mesure.

Dans mon cas, c'est critique. Je ne sais pas ce qui arriverait , laisse tomber Mme Drolet. Ça me met de sérieux bâtons dans les roues pour continuer mon entreprise.

Des employeurs demandent de la flexibilité

D’autres entreprises font valoir des arguments similaires.

Quand on est emballeur dans une épicerie ou qu'on fait de l'étalage, il n’y a pas beaucoup d'enjeux de sécurité , croit Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD). Et il est tout à fait possible d'avoir un horaire ajusté à notre programme scolaire.

Nous, on est d'accord, évidemment, avec l'idée de préserver la sécurité des jeunes et leur parcours scolaire , ajoute-t-il.

« Ce qu'on veut surtout, c’est s'assurer qu'il y ait assez de flexibilité dans le projet de loi. » — Une citation de Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail

Pourrait-il y avoir des moments de l’année, par exemple, comme la période estivale, où les jeunes de moins de 14 ans peuvent travailler?

Le commerce de détail, pour beaucoup d'entre nous, a été une porte d'entrée naturelle dans le marché du travail , indique Michel Rochette.

Michel Rochette est président pour le Québec du Conseil canadien du commerce au détail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) juge également qu’il y a place à l’amélioration . Le directeur des affaires provinciales, Francis Bérubé, évoque un mécanisme pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de continuer à travailler.

On garde toujours comme objectif le bien-être de l'enfant, mais il y a plusieurs situations qui peuvent se poser où le travail peut être bénéfique à son parcours , explique-t-il. On veut s'assurer que le projet de loi ne soit pas mur à mur, mais qu'il permette des analyses au cas par cas.

Il y a des cas qui vont faire l’objet de débats en commission parlementaire , répond le ministre Jean Boulet. La porte n’est jamais fermée.

Il maintient tout de même que le projet de loi est équilibré et que les secteurs de la restauration et du commerce de détail, plus spécifiquement, comportent des risques à la santé et à la sécurité des jeunes, étant donné le nombre d’accidents de travail qui se sont produits dans ces milieux au cours des dernières années.

L’objectif est toujours, assure-t-il, d’adopter le texte législatif d’ici l’été. Après quoi, des exceptions pourraient être déterminées par règlement du gouvernement.