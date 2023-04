La FPJQ dénonce l’intimidation d’une journaliste à Saint-Jean-de-Cherbourg

L’altercation a eu lieu le 3 avril dernier pendant la couverture du conseil municipal par une journaliste de Radio-Canada.

D’après la FPJQ , l’événement s’inscrit dans un contexte où des tensions existaient déjà au sein de la Municipalité, à la suite d'une vague de démissions, dont celle de la mairesse puis de celles d'un conseiller et de la directrice générale.

La présidente de la FPJQ section Est-du-Québec, Johanne Fournier, raconte que la journaliste Marguerite Morin, dépêchée au conseil, a été la cible d'injures de la part des citoyens et d'élus municipaux présents lorsqu'ils ont constaté qu’elle enregistrait la séance et prenait des notes.

« On demandait son départ, on disait qu’elle n’avait pas le droit d’enregistrer la séance, et des citoyens l’ont même menacée de lui faire perdre son travail. »