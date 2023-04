Possible grève dans la fonction publique fédérale, à quoi peut-on s’attendre?

Agence du revenu du Canada (ARC)

Le gouvernement classera en priorité les paiements des prestations et l’allocation canadienne pour enfants si une grève est déclenchée.

Cependant, le fédéral prévoit certains retards lors de traitements des déclarations de revenus et de prestations, et une augmentation du temps d'attente dans les centres d’appels.

L'Agence du revenu du Canada à Ottawa (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Certains programmes et services pourraient être perturbés par une éventuelle grève. Le centre d’appels d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pourrait être mis en veille.

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Le service policier normal sera maintenu, mais le soutien administratif, les relations avec les médias, les mises à jour sur le site Internet de la GRC seront perturbés, en cas de grève. L’accès aux bâtiments de la GRC pourrait aussi être limité.

Le quartier général de la Gendarmerie royale du Canada à Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Le gouvernement prévoit des retards lors des traitements de demandes, les communications par courriels, sur les réseaux sociaux et par téléphone dans l'éventualité d'une grève. Les services consulaires de citoyenneté, les services de passeport au Canada, les rendez-vous en personne seraient quant à eux touchés ou partiellement touchés.

Anciens Combattants Canada

Les prestations et les indemnités supplémentaires pour les vétérans seront maintenues sans interruption en cas de grève. Par contre, il sera plus difficile de traiter les nouveaux paiements et les nouvelles demandes de prestations.

Office des transports du Canada

L’Office assure que les services de réglementations, tels que la délivrance de licences aériennes, ferroviaires et maritimes, seront maintenus si une grève est déclenchée, mais ces démarches pourraient subir quelques retards.

Agence des services frontaliers du Canada

Les services devraient être maintenus en cas de grève et des mises à jour sont prévues au fur et à mesure que les affaires évoluent entre l’employeur et le syndicat.

Un panneau du poste de contrôle frontalier de Cornwall Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Pas de grève pour les employés essentiels

Le gouvernement fédéral ainsi que le syndicat ont choisi des travailleurs jugés essentiels qui ne pourront pas participer à la grève.

Un service est désigné essentiel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité du public serait menacée si un arrêt de travail interrompt les fonctions des fonctionnaires qui offrent ce service. Source : Gouvernement du Canada

De plus, les employés qui occupent des postes de direction ou de confiance, les employés occasionnels, les employés inscrits à un programme d’emploi pour étudiant et les employés avec un contrat de moins de trois mois ne pourront pas prendre part à la grève.

Rappelons que le résultat du vote de grève ne signifie pas que les fonctionnaires fédéraux déclencheront automatiquement la grève.