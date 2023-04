Une émission radio spéciale pour marquer la fin du Francothon 2023

L'émission spéciale, qui sera diffusée le samedi 29 avril à 11 h sur les ondes d’ICI Première, sera co-animée par le journaliste Fred Harding et l’artiste fransaskoise Alexis Normand.

Ce projet vise à produire des contenus d’impact qui permettent au public de connaître l’implication des fonds auxiliaires et de comprendre le but et le fonctionnement de cet événement.

La campagne a pour thème Lance et compte! Chaque don compte et a pour l'objectif de récolter 65 000 $, qui permettront de récolter des dons qui serviront à financer des bourses d'études et des subventions communautaires.

Les équipes des fonds auxiliaires et les donateurs participent ainsi activement à la grande joute du Francothon.

« "Lance et compte! Chaque don compte" signifie que c’est grâce à tous les donateurs et les équipes en province que nous atteindrons notre but. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse

Jusqu'au au 29 avril, la Fondation fransaskoise sollicite des dons pour sa campagne du Francothon, une activité de financement annuelle appuyée par Radio-Canada Saskatchewan.