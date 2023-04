Pas obligatoire d’avoir une génératrice en RPA, même avec des ascenseurs

Les milliers de pannes ont démontré l'utilité d'avoir une alimentation électrique de secours, pour assurer notamment l'éclairage des corridors d'évacuation, le fonctionnement des ascenseurs et le chauffage des chambres. Surtout que quelques RPA ont attendu plus de trois jours avant d'être rebranchées par Hydro-Québec.

On va prendre des décisions en conséquence pour le bien-être des aînés , prévient le PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) Marc Fortin, en entrevue avec Radio-Canada.

Il compte rencontrer le ministère de la Santé et des Services sociaux, la semaine prochaine, pour faire une évaluation à la suite de la tempête de verglas. Il sonde aussi ses membres sur l'utilisation des génératrices durant les pannes de la semaine dernière.

148 résidents, 3 ascenseurs et aucune génératrice

Selon les données du Registre des résidences privées pour aînés, ce sont 71 des 234 résidences qui n'en disposent pas (30 %), sur les territoires de Montréal et de Laval.

Parmi celles sans génératrice, une trentaine sont dans des bâtiments avec des ascenseurs, qui tomberaient donc automatiquement en panne pour une durée indéterminée, sans possibilité d'être utilisés pour évacuer des résidents au besoin.

À Longueuil, 50 % des résidences privées pour aînés (13 sur 27) ne sont pas équipées.

D'après les données du registre, dans le nord de l'île, le Manoir Belle Époque (120 résidents) et le Manoir Gouin (100 résidents) n'ont pas de génératrice, malgré la présence d'ascenseurs. Toujours selon le registre, dans l'est de l'île, l’établissement Résidences Anjou n'a pas non plus d'alimentation d'électricité de secours, malgré 148 résidents et trois ascenseurs.

Malgré ces cas de résidences assez importantes, l'analyse du registre montre que ce sont souvent de plus petites RPA qui n'ont pas fait l'acquisition de génératrices.

« Dans les moyennes et les petites RPA , beaucoup n'ont pas de génératrice ou pas de génératrice adaptée. » — Une citation de Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Les grosses résidences et les groupes ont tous de grosses génératrices industrielles , assure Marc Fortin.

La Régie du bâtiment du Québec exige qu'un édifice de grande hauteur (plus de six étages) soit muni d'une génératrice pour satisfaire aux besoins en alimentation électrique normale pendant une période de deux heures, notamment pour alimenter les ascenseurs et le système d'alarme incendie.

Comme le précise Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur municipal de la sécurité civile à la Ville de Terrebonne, de manière générale, lors d’une panne d’alimentation électrique dans une petite RPA standard, la réglementation exige de 30 à 60 minutes d'éclairage d’urgence à l'aide d'une batterie .

Pour le moment, Québec ne compte pas revoir la réglementation

Le Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés impose uniquement aux propriétaires d'informer le ministère de la Santé de la présence ou non d'une source autre que la source principale de fourniture d'électricité. Ces informations sont colligées dans le registre.

Il n’y a pas d’obligation pour les RPA d’avoir une génératrice , confirme la porte-parole du ministère de la Santé, Marie-Claude Lacasse, alors que tous les CHSLD disposent d’une génératrice .

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Selon une source gouvernementale, il n'est pas dans les plans de rendre les génératrices obligatoires.

Il y aura un post-mortem avec l’ensemble des partenaires impliqués et des pistes de solutions seront mises en place , se limite à répondre Sarah Bigras, attachée de presse de la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

Elle rappelle que les RPA doivent mettre en place des plans de contingence adaptés à leur réalité afin d’assurer la sécurité des aînés .

Des craintes pour les finances des petites résidences

Selon Marc Fortin, qui représente les propriétaires de résidences, il faudrait prioriser les RPA qui hébergent des aînés semi-autonomes ou qui nécessitent des soins. Il pense que ça correspond à 30 % des établissements.

Par ailleurs, il s'inquiète pour la survie des plus petites résidences si le gouvernement ne les appuie pas financièrement pour acquérir des génératrices. Il va falloir développer un programme, possiblement.

« Si c'est un besoin qui est vraiment important dans certains types de RPA, mettons-le en place, mais il va falloir un accompagnement. » — Une citation de Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Après l'incendie de la résidence de L'Isle-Verte qui avait tué 32 aînés, en 2014, le gouvernement avait rendu obligatoire l'installation de gicleurs. Un programme d'aide financière a été mis en place pour soutenir les RPA dans cette acquisition.

Le dernier budget du ministre des Finances prévoit 89 millions supplémentaires à cette fin, pour les deux prochaines années. Près de 10 ans après la tragédie, une RPA sur trois n'a pas encore le nombre de gicleurs requis.

Marc Fortin

Le Réseau FADOQ (Fédération de l'âge d'or du Québec) est ouvert à l'idée d'obliger les RPA à se doter de génératrices, pour les milieux de vie dont la clientèle est vulnérable . Comme le RQRA , il souhaite qu'on pense à un programme de financement , pour éviter que cela ajoute d’autres difficultés financières aux plus petites RPA .

« Il importe que les milieux de vie de toute nature, mais particulièrement ceux dont la clientèle est vulnérable, prévoient un plan de contingence lorsqu’il y a une panne d’électricité importante. Notamment, disposer d’un système d’alimentation alternatif, comme une génératrice, afin de veiller à ce que la sécurité et la santé des résidents soient assurées. » — Une citation de Le Réseau FADOQ, dans une réponse par courriel à Radio-Canada

L'absence de génératrice : priorité du rebranchement Selon un message de la coordination régionale de Montréal en sécurité civile, daté du 8 avril, que nous avons obtenu, les CIUSSS ont contacté les RPA pour savoir lesquelles n'avaient pas de génératrices et lesquelles avaient des problèmes de sécurité des résidents en cas d'évacuation. Ce sont les deux grands critères qui ont été retenus pour la priorisation du rebranchement, en collaboration avec les pompiers de Montréal et Hydro-Québec.

Une génératrice ne remplace pas tous les besoins

Même un CHSLD possédant des génératrices a dû vivre avec un certain inconfort.

Au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, dans le nord de Montréal, la panne a duré du mercredi 5 avril au samedi 8 avril (avec un intermède de courant le vendredi).

Grâce à la génératrice, les aînés ont pu avoir du chauffage et manger des repas chauds. Les ascenseurs étaient aussi fonctionnels, tout comme de l'éclairage dans les corridors. En revanche, ils n'avaient pas de lumière dans leur chambre ni de télévision.