Quand l’histoire d’une Nord-Ontarienne inspire un projet d’hébergement des patients

Staywell, un organisme caritatif, aide depuis 2018 les patients et leurs familles qui doivent trouver un logement moins cher lorsqu'ils déménagent vers les grandes villes pour obtenir des soins. Les fondateurs disent avoir été inspirés par l'histoire de la Sudburoise Tina Proulx.

L’idée de créer un organisme pour aider ces patients date de 2015, lorsque Matt Regush et Steven Argyris, deux associés dans une entreprise du domaine immobilier, ont rencontré par hasard les parents de Tina Proulx, originaire de Sudbury.

Celle-ci vivait entre Ottawa et Sudbury et a dû déménager à Toronto pour une double greffe de poumons.

À 19 ans, j’ai découvert que j’avais des problèmes de respiration , raconte Mme Proulx. Après beaucoup de tests avec les spécialistes, on m’a dit que j’avais une centaine de caillots de sang dans les poumons, et que ça affectait le cœur.

« Ils m’ont dit qu'il fallait que je reçoive une greffe de poumons [à Toronto] pour continuer à vivre. Les médecins m’ont précisé que je devais habiter à deux heures de l'hôpital à Toronto pour recevoir les poumons quand ils seraient disponibles. » — Une citation de Tina Proulx

Ses parents sont venus de Sudbury pour être près d’elle pendant l'opération qui a été assez longue. Ils voulaient aussi être près d'elle pendant sa convalescence.

Mes parents ont raconté mon histoire à Matt [Regush] et Steven [Argyris], qui sont parmi ceux qui ont créé StayWell trois années plus tard, se souvient Mme Proulx. Ils leur ont dit comment c’était difficile de trouver une place où rester pour les patients qui viennent de loin.

Depuis sa création en 2018, StayWell a aidé environ 1200 enfants et adultes à trouver un hébergement abordable pendant leur traitement.

C’est incroyable. Mon histoire a inspiré à aider tout ce monde-là , confie Tina Proulx. Ça me réchauffe le cœur.

Un grand besoin

Des centaines de patients du Nord de l’Ontario et d’autres régions de la province doivent se déplacer à Toronto pour recevoir un traitement médical plus poussé, et doivent parfois être loin de chez eux pendant des mois.

StayWell est la seule organisation caritative de ce type au Canada qui se consacre exclusivement à l'hébergement des patients qui doivent se déplacer pour un traitement médical.

Les patients qui ont besoin de traitements médicaux vitaux [à Toronto] ne devraient pas avoir à sacrifier des soins critiques parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer à proximité d'un grand hôpital , affirme Sass Khazzam, cofondateur et président de StayWell.

StayWell aide surtout ceux qui se font soigner à l’hôpital général de Toronto et à l'hôpital Sunnybrook. Photo : La Presse canadienne / Doug Ives

Cela comprend des patients souffrant de maladies graves comme le cancer, mais aussi d’autres, comme Tina Proulx, qui doivent déménager à Toronto pour quelques semaines, quelques mois, ou même quelques années, pour être à proximité de l'hôpital pour attendre une greffe.

L'organisme travaille avec les principaux hôpitaux de Toronto ainsi qu'avec des fondations qui répondent aux besoins des patients, et figure comme une ressource sur les sites web des hôpitaux.

« [ Les patients] sont en contact avec leur assistant social qui leur explique ce qu'ils doivent faire s'ils sont traités, soit à l'hôpital, soit dans le cadre d'un traitement qui les oblige à se rendre régulièrement à l'hôpital. Ils ne restent pas à l'hôpital. » — Une citation de Sass Khazzam, président et cofondateur de StayWell

L'organisation caritative collabore également avec des hôtels et des fournisseurs d'appartements meublés sélectionnés afin d'offrir des tarifs réduits.

Pour l'hébergement à court terme, StayWell fait appel à des partenaires hôteliers dans le centre-ville, explique M. Khazzam. Il s'agit généralement de séjours d'une durée maximale de 3 à 4 jours.

Pour les séjours plus longs, ils travaillent avec des fournisseurs d'hébergement qui trouvent des appartements entièrement meublés.

Dans le cas d'enfants en bas âge, la famille peut avoir besoin de plus d'une chambre.

Pour faciliter les séjours et réduire les coûts, StayWell compte sur le soutien de ses partenaires, commanditaires et donateurs.

Avec les informations de Frédéric Projean.