La Fonderie Horne a menacé de fermer si Québec lui imposait des normes trop sévères

Des exigences environnementales trop sévères et « sans fondement scientifique » pourraient causer la fermeture de la Fonderie Horne, a soutenu l’entreprise Glencore, dans le cadre de ses échanges avec le ministère de l’Environnement quant au renouvellement de son autorisation ministérielle. Le document, présenté le 16 mars dernier à Rouyn-Noranda, a finalement été rendu public le 12 avril.

La multinationale Glencore a aussi mis en jeu ses investissements visant à améliorer la qualité de l’air à Rouyn-Noranda, estimés à environ 500 M$ , mentionnant qu’une telle démarche deviendrait incertaine si le gouvernement impose des obligations non fondées sur la science .

À plusieurs occasions, la Fonderie Horne remet aussi en question la validité scientifique des études de la santé publique concernant la surexposition de la population aux contaminants atmosphériques, faisant notamment appel aux avis de firmes d’experts privées.

Les commentaires de l’entreprise ont d’ailleurs porté fruit, puisque Québec a accordé de nombreuses concessions dans le cadre de la révision de son autorisation ministérielle, entre sa première version et la version finale qui a été présentée le 16 mars dernier à Rouyn-Noranda.

L’atteinte de la norme québécoise pour l’arsenic repoussée

Concernant la présentation d’un plan détaillé prévoyant l’atteinte de la norme québécoise pour l’arsenic, 3 nanogrammes par mètre cube d’air (ng/m3), le ministère de l’Environnement a accordé une prolongation du délai initialement prévu. En 2022, la concentration annuelle moyenne d’arsenic a atteint 73,1 ng/m3, un niveau 24 fois supérieur à la norme.

La Fonderie Horne devait présenter son plan avant le 30 novembre 2026. Elle aura finalement jusqu’au 31 décembre 2027 pour le faire, afin de permettre la prise en compte des gains réalisés par les travaux de l’entreprise, qui devraient normalement se terminer le 1er septembre 2027.

Dans ses commentaires, émis avant l’officialisation d’une zone tampon entre le quartier Notre-Dame et la fonderie, Glencore soutenait que la création d’une telle zone est indispensable si l’on espère atteindre la norme de 3 ng/m3 au cours de la prochaine décennie . Un éloignement de la station de surveillance est toujours envisagé.

Selon l’entreprise, il serait par ailleurs impossible d’atteindre plus rapidement la norme québécoise, puisque la concentration d’arsenic en l’absence d’une influence directe de la fonderie , aussi appelée bruit de fond , est évaluée à 4,1 ng/m3 pour les années 2017 à 2021 à la station légale de l’usine.

Des concessions sur les normes quotidiennes

La Fonderie Horne, propriété de la multinationale Glencore, constitue un immense complexe industriel. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La Fonderie Horne a aussi vivement critiqué l’imposition de normes quotidiennes maximales pour l’arsenic, le cadmium, le plomb et le cuivre. Le ministère de l’Environnement a par la suite reporté l'application de ces normes, initialement prévue pour le 16 mars 2027, au 1er septembre de la même année, en plus de permettre davantage de dépassements.

Il n’existe aucune justification scientifique valide pour imposer une norme quotidienne pour le plomb ni pour imposer les autres normes plusieurs mois avant [la fin des travaux]. Une telle décision menacerait la survie de la Fonderie et de l’affinerie CCR, mais aussi de toute l’industrie du cuivre au pays, et ce, sans raison , peut-on lire parmi les commentaires émis par Glencore.

Rappelons que ces normes ont été élaborées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans le cadre de la révision de l’autorisation ministérielle de la Fonderie Horne.

Malgré les accommodations offertes par Québec, la Fonderie Horne soutient tout de même que la norme quotidienne pour le plomb demeurera inatteignable, et ce, même après la conclusion des travaux visant l’amélioration de la qualité de l’air. Le retrait de cette norme a été écarté par Québec.

Au passage, l’entreprise a aussi tenté de faire reporter de plusieurs mois l’application des nouvelles normes annuelles pour l’arsenic, le cadmium et le plomb. Cette demande a finalement été rejetée par le ministère de l’Environnement.

Concernant le dioxyde de soufre, dont la Fonderie est le premier émetteur au Québec, l’entreprise a aussi réussi à convaincre le gouvernement de repousser l’application des normes provinciales, qui était prévue pour le 1er janvier 2026.

Selon la Fonderie Horne, plus d’études et de travaux étaient nécessaires avant d’assurer le respect des seuils horaires, quotidiens et annuels pour le dioxyde de soufre. Le gouvernement lui permettra finalement de dépasser ces normes jusqu’au 1er septembre 2027.

L'usine d'acide sulfurique de la Fonderie Horne, propriété de Glencore. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les intrants : toujours source de conflit

Sujet de nombreuses préoccupations lors des consultations publiques de l’automne 2022, la Fonderie Horne devra finalement produire un rapport annuel indiquant la quantité totale de concentré provenant de chaque client et le pourcentage du contenu en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure.

L’entreprise s’était opposée à cette nouvelle condition, soutenant une fois de plus que les intrants n’ont aucun impact sur les concentrations atmosphériques de contaminants mesurées à sa station de surveillance légale.

Selon la Fonderie, le principal facteur expliquant ces concentrations est la direction des vents et leur durée dans cette même direction. Bien que reconnue par Québec, cette explication ne serait pas suffisante pour éliminer la responsabilité des intrants dans les émissions toxiques de l’usine.

Pour le gouvernement, il ne fait pas de doute que ce qui entre dans le procédé de la Fonderie Horne a un impact direct sur ce qui en sort.

Les analyses statistiques réalisées par le [ministère] montrent que la quantité d’arsenic alimentée a une influence statistiquement significative sur la concentration mesurée , a affirmé le ministère de l’Environnement en réponse aux commentaires de Glencore.

Les exigences sur la gestion des eaux prennent l’usine par surprise

La nouvelle autorisation ministérielle prévoit plusieurs nouvelles obligations en matière de gestion des eaux, notamment pour l’aménagement d’infrastructures de déviation des eaux de ruissellement et pour la modification du système de traitement des eaux usées dans le bassin Nord-Osisko. Des exigences injustes , selon Glencore.

Il semble injuste dans tous les cas d’imposer ces obligations uniquement à la Fonderie alors que ses eaux usées reçoivent les eaux de sources extérieures, comme le parc industriel, le Golf Noranda, la voie de contournement de la route 117, l’ancien dépotoir et les débordements et infiltrations du système de traitement des égouts de la Ville de Rouyn-Noranda , peut-on lire parmi les commentaires signalés par l’entreprise.