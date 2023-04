La victoire était sans appel – 80 % des votes. Et les attentes, immenses.

Devant une foule de militants fébriles rassemblés dans la capitale fédérale, Justin Trudeau avait promis l’unité et la cohésion au sein d’un parti miné par les déchirements. Son constat était brutal : l’électorat avait tourné le dos aux libéraux parce qu’ils étaient devenus plus intéressés à se battre entre eux qu’à se battre pour les Canadiens .

Cela allait changer. Ça m’importe peu si vous êtes un libéral de Chrétien, un libéral de Turner, un libéral de Martin ou n’importe quel autre type de libéral. L’ère des clans au sein des libéraux prend fin dès maintenant, ce soir , avait-il décrété.

Et là-dessus, il a tenu parole.

Après le départ de Jean Chrétien, ni Paul Martin, ni Stéphane Dion, ni Michael Ignatieff n’avaient réussi à recoller les morceaux d’un parti rongé par des luttes fratricides. L’arrivée de Justin Trudeau a eu un effet fédérateur.

Justin Trudeau, son épouse Sophie Grégoire et leurs enfants Xavier et Ella-Grace célèbrent sa victoire à la direction du Parti libéral fédéral, le dimanche 14 avril 2013, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Dans ses nouveaux habits de chef, Justin Trudeau a su séduire une fraction de l’électorat qui s’était détournée du parti : les jeunes. Il l’a fait, entre autres, avec des outils encore assez peu utilisés par les politiciens à l’époque, comme les réseaux sociaux.

Dès les débuts de son leadership, il a pris des décisions qui ont frappé l’imaginaire. Alors que le scandale des dépenses au Sénat faisait les manchettes, il a expulsé tous les sénateurs libéraux de son caucus.

Il a dépassé par la gauche le NPD avec une plateforme électorale qui se démarquait : légalisation de la marijuana, prix sur le carbone, déficits pour des mesures ciblées et promesse d’une réforme du mode de scrutin (qui sera plus tard rompue, alimentant le cynisme).

Le changement générationnel s’est opéré au sein du parti, et les jeunes, aux élections de 2015, ont répondu présent à l’appel des libéraux.

Poilievre entre en scène

Près d’une décennie plus tard – dont plus de sept ans à la tête du gouvernement –, les signes d’usure commencent à se faire sentir. Le parti s'essouffle dans les intentions de vote et il est plus difficile de se débarrasser des controverses.

Surtout, un autre parti semble émerger du marasme et espère avoir trouvé son sauveur.

Depuis la défaite électorale de Stephen Harper en 2015, les conservateurs ont avancé à tâtons pour redéfinir l’âme du parti. Aux derniers scrutins, Andrew Scheer et Erin O’Toole ont été incapables de se présenter comme une meilleure option que Justin Trudeau.

Mais la chance semble sourire à Pierre Poilievre. Comme Justin Trudeau en 2013, lui aussi a remporté la course à la chefferie de son parti haut la main, avec près de 70 % des voix.

Pierre Poilievre et son épouse Anaida saluent leurs partisans lors d'un rassemblement contre la taxe sur le carbone à Ottawa, le jeudi 31 mars 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Malgré une course acrimonieuse et un discours polarisant, le nouveau chef conservateur semble avoir trouvé la recette pour rallier derrière lui les troupes – à peu d’exceptions près. Depuis le départ d’Alain Rayes du caucus, personne n’a fait de coup d’éclat, personne n’a claqué la porte, personne n’a critiqué publiquement le leader.

Pierre Poilievre, le quarantenaire dynamique qui connaît les codes des réseaux sociaux, assume désormais pleinement ce rôle. Le nombre d’abonnés à sa chaîne YouTube frôle les 290 000, soit près de cinq fois le nombre d'abonnés de la chaîne anglophone du premier ministre du Canada. Justin Trudeau a aussi lancé récemment sa propre chaîne qui, elle, n'a que 2830 abonnés.

C’est Pierre Poilievre, aussi, qui incarne la jeunesse. Si son discours n’est pas spécialement novateur, il aborde des questions qui préoccupent beaucoup les 35 ans et moins : coût de la vie, endettement, accès à la propriété, iniquité générationnelle. Même si plusieurs dénoncent son manque de sérieux sur la question climatique et sa propension aux déclarations incendiaires, son discours en séduit plus d’un.

Si bien que, 10 ans après l’élection de son principal rival à la tête du Parti libéral du Canada, on se demande si on assiste à une fin de cycle.

Justin Trudeau a fait savoir qu’il a l’envie et l’énergie d’en découdre avec le député de Carleton, en Ontario. Les libéraux sont toujours solidaires et misent encore sur lui pour battre Pierre Poilievre, bien que la stratégie qu’il adoptera pour le vaincre reste à définir.

Si personne, dans les troupes libérales, ne le presse vers la sortie, plus d’un de ses ministres pourraient s’imaginer lui succéder.