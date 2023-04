Lorsqu'elle est devenue mère, Nathalie Chaloin a senti une responsabilité d'offrir à son enfant un meilleur environnement.

Je me suis dit : j’ai amené ce petit être vivant au monde. Quel est son futur? Je dois faire plus. Je dois changer mes habitudes à moi pour essayer de lui laisser un avenir plus prometteur que celui sur lequel on est en train d’aller , dit-elle.

Nathalie Chaloin a décidé d'en faire plus pour réduire son empreinte écologique même si son conjoint n'a pas changé ses habitudes.

Puis il y a eu l’incendie de sa maison alors que son deuxième enfant n'avait qu'un jour et son premier, un an et demi.

Ça été une très grande leçon de vie. Mon petit était malade à l’époque et c’était intéressant de constater à quel point le matériel n’était plus si important. Ça a remis certaines valeurs en place , raconte Nathalie Chaloin.

Elle a donc décidé de revoir les produits qu’elle utilisait, tout en produisant le moins de déchets possible.

Avec ces produits, Nathalie Chaloin fait, entre autres, son propre dentifrice, son déodorant et même du savon pour sa lessive. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Nous avons décidé d’avoir le moins de mauvaises choses sur les enfants [en ayant] moins de produits chimiques [...] et du même coup, produire moins de déchets polluants , dit-elle.

Pour éviter d’utiliser des produits chimiques, elle fait son propre dentifrice, son déodorant, son shampoing, son revitalisant et même son détergent pour la lessive.

Mon déodorant peut aussi faire mon dentifrice. Je mélange un peu de bicarbonate de soude avec un peu d’huile de noix de coco. Et c’est fait. Et ça ne m’est jamais arrivé d’avoir une odeur. Je suis très satisfaite , dit Nathalie Chaloin avec le sourire aux lèvres.

Après l'incendie de sa maison, Nathalie Chaloin a décidé de changer ses habitudes de vie pour que sa famille produise moins de déchets. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Et son conjoint? Mon conjoint n’a pas pris le virage avec moi! Il reste dans son mode de vie tout à fait normal , raconte Nathalie Chaloin.

On a des valeurs qui sont différentes, mais on est tous les deux respectueux de nos modes de vie. Il ne se moque pas de ma façon de vivre et je n’essaie pas … bon, oui, j’essaie de l’influencer, mais sans jamais imposer ma façon de vivre , dit-elle en riant.

Faire le saut vers le zéro déchet

Nathalie a été surprise du nombre de fois où les gens l’ont découragée de prendre le virage vert alors qu’elle avait deux jeunes enfants.

« Je crois que souvent on a une image, que soit on est zéro déchet, soit on n'est pas zéro déchet. Et l'on oublie qu'entre les deux, il y a énormément de choses qu’on peut faire et qu’une toute petite chose est toujours mieux que de ne rien faire. » — Une citation de Nathalie Chaloin

Nathalie Chaloin conseille à toutes personnes voulant faire des changements dans leur mode de vie d’y aller à leur rythme et avec leur niveau de confort.

On n’est pas obligé d’être zéro déchet parfaitement. [...] Pour moi, une famille zéro déchet, c’est une famille qui ne produit pas de déchets inutiles. Inutiles dans le sens ou l'on aurait pu faire autrement pour ne pas en produire , explique-t-elle.

Tous ensemble on peut faire une différence. On n’a pas besoin de tout faire, mais chaque geste compte. Et l'on n’a plus de luxe d’attendre. Si vous pouvez changer une petite chose aujourd’hui, c’est super , dit-elle.