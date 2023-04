« Votre enfant ne sera pas mis froidement à la porte », assure un centre scolaire

Mais ils auront beau payer plus cher, leur place à table ne sera pas pour autant garantie. En effet, des changements organisationnels pourraient faire en sorte que certains enfants soient renvoyés chez eux à l’heure du repas.

Soyez rassurés, votre enfant ne sera pas mis froidement à la porte si la capacité d'accueil du service de garde de votre école est dépassée , affirme le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) dans un message publié mi-mars.

Un nouveau ratio qui entraîne un manque de personnel

Selon une nouvelle politique adoptée par le CSSMI , le ratio pour superviser les élèves le midi passera, dès septembre, d'un adulte pour 45 élèves à un adulte pour 20 élèves à la suite d'une modification administrative.

Cette décision nécessitera l'embauche d'environ 300 personnes supplémentaires, selon les estimations du comité de parents et des syndicats. Un véritable défi en ces temps de pénurie de main-d'œuvre.

En cas de manque de personnel, la nouvelle politique du centre prévoit que les directions d'écoles effectueront une priorisation des élèves en fonction de leur âge et de la distance à parcourir pour retourner à la maison.

Le centre scolaire affirme suivre les nouvelles règles imposées par décret, cet été  (Nouvelle fenêtre) , par le gouvernement Legault.

La rentrée dans une école primaire de Saint-Gabriel-de-Brandon (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une décision « inquiétante » pour la sécurité des enfants

On va retourner des mineurs à la maison et mettre de la pression sur les parents, dénonce le président du comité de parents du CSSMI , Michel Levert. Ça pourrait faire tache d'huile dans les autres centres de services scolaires.

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) qualifie quant à elle cette situation « d'inquiétante ». C'est un service essentiel, la surveillance du dîner. On n'est plus dans les années 1960 où un parent restait à la maison , indique son président, Kévin Roy.

Le centre de services scolaire crée son propre problème de pénurie de main-d'œuvre, estime-t-il. Si cela fait en sorte que de nombreux élèves retournent à la maison à pied sur l'heure du midi, est-ce que les écoles ont des mesures de sécurité prévues pour ça?

Des cours offerts pour apprendre aux enfants à rester seuls

Le CSSMI réfute mettre en péril la sécurité des enfants.

Notre politique prévoit que les parents seront avisés cinq jours à l’avance en cas de bris de service. Ce délai [leur] permettra de mettre en place leur plan B s’ils considèrent que leur enfant ne peut se garder seul , répond Mélanie Poirier, porte-parole du CSSMI .

Nous invitons d’ailleurs les parents des élèves de 5e et 6e année à réfléchir, dès maintenant, à leur plan B, afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu si la situation advenait , prévient-elle.

Les écoles feront la promotion des cours de la Croix-Rouge Prêts à rester seuls [offerts aux enfants à compter de 9 ans] et Gardiens avertis [offerts aux enfants à compter de 11 ans] , ajoute Mme Poirier.

On fait quoi? On retourne en 1950?

Sur la page Facebook du centre scolaire, de nombreux parents se disent outrés.

C’est quoi ces réponses [aux] parents de laisser leurs enfants seuls à 7, 8 ans pour dîner? s'indigne l'auteure, animatrice et humoriste Bianca Longpré (alias Mère ordinaire), dont les enfants fréquentent les écoles du CSSMI .

Contactée par Radio-Canada, elle dénonce une décision qui n'a « aucun sens ».

Ça ne fonctionne pas! Ni pour moi ni pour pour plein d'autres parents. Il y beaucoup de parents qui ne peuvent pas revenir le midi – on n'a qu'à penser à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Alors on fait quoi? On retourne en 1950 et on s'organise entre nous autres? On trouve une grand-mère pour garder nos enfants? Voyons, ça n'a pas de bon sens!

Selon la blogueuse, cette décision risque de désavantager tout particulièrement les mères qui assument encore davantage les tâches parentales.

Bianca Longpré parle de son blogue Mère ordinaire Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Comment un enfant EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage) peut être réellement à l'abri? fait valoir Marie-Noël Boivin-Durand, mère de deux enfants ayant besoin de soutien particulier.

Le CSSMI assure que les directions d'écoles auront une marge de manœuvre pour tenir compte des élèves ayant des besoins particuliers dans la « priorisation » prévue.

Des tarifs passant de 460 $ à plus de 2000 $

Le CSSMI revoit également à la hausse ses tarifs et abolit son forfait familial pour le dîner, qui était plafonné à 460 $.

Pour une famille avec quatre enfants, le coût pourrait ainsi passer de 460 $ à plus de 2000 $.

Le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Est-ce que l’augmentation des prix pourrait au moins être adaptée selon le revenu des familles? suggère Cali Vaillancourt, mère de deux enfants fréquentant une école du CSSMI .

Les familles à faible revenu, ce sont souvent celles qui ont le plus besoin du service du midi, car les deux parents doivent travailler , fait valoir Bianca Longpré.

Le CSSMI soutient vouloir mieux financer ses services éducatifs et indique que la nouvelle tarification reflète davantage celle des autres centres scolaires de la région.

L'objectif est d’arrêter que les écoles assument la facture des parents et puissent utiliser l’ensemble de leur budget pour les services éducatifs directs à l’élève , explique la porte-parole du CSSMI .

On assure qu'une réduction de 40 % de la facture la première année et de 20 % la deuxième sera offerte pour atténuer la hausse.

Or, selon le comité de parents, la hausse de tarifs découle du changement du ratio enfants-adulte pour la surveillance le midi, puisqu'il entraîne non seulement l'embauche de personnel supplémentaire, mais aussi des salaires plus élevés.

La nouvelle politique prévoit en effet que les enfants soient désormais supervisés le midi par des éducatrices en service de garde plutôt que par des surveillantes. Or, le salaire d'une éducatrice est plus élevé que celui d'une surveillante.

Plus de 95 % des élèves sont actuellement inscrits à la période du midi. Le CSSMI compte une population de 25 000 élèves.

Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le MEQ renvoie la balle… aux parents

Interpellé par Radio-Canada, le ministère de l'Éducation (MEQ) soutient que les centres de services scolaires ont toute la latitude pour adopter des politiques concernant l'organisation des services de garde et qu'il en revient à chaque école d'établir les tarifs.

Le MEQ rappelle que le comité de parents du CSSMI avait le pouvoir de refuser ces politiques.

Un parent insatisfait pourrait communiquer avec le comité de parents afin de discuter de ses préoccupations , ajoute Bryan St-Louis, un porte-parole du ministère.

Or, le comité de parents, appuyé par sa fédération québécoise, dénonce des consultations biaisées et un manque de transparence du CSSMI qui aurait fait en sorte que les politiques ont été entérinées sans que les parents siégeant sur le conseil d'administration aient pu en comprendre tous les tenants et aboutissants.

Ils voulaient que ça passe et ils se sont arrangés pour que ça passe , s'indigne Michel Levert.

On a été sidérés quand on a réalisé (après coup) qu'un des articles signifiait la fusion du service de surveillance du midi sous les services de garde , explique-t-il.

Le CSSMI affirme de son côté avoir mené ses consultations dans les règles de l'art.

Le processus d’adoption de cette politique a été effectué comme pour toutes les autres politiques et conformément à nos façons de faire habituelles , assure sa porte-parole.

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) dénonce pour sa part un dysfonctionnement dans la dynamique entre les organisations scolaires et les comités de parents.

Les parents impliqués dans les comités et les conseils d'établissement, ce sont tous des bénévoles! C'est le devoir des centres scolaires et des directions d'école de bien les informer , affirme Kévin Roy.