Avec One love, Dan Pageau partage sa passion de la planche avec des jeunes

Après une carrière comme planchiste professionnel aux États-Unis, Dan Pageau, originaire du Québec, est venu s'établir à Vancouver. Avec son organisme à but non lucratif One Love, il transmet aujourd'hui sa passion de la planche à roulettes aux jeunes en difficulté.

C’est à l’âge de 5 ans que Dan Pageau a mis les pieds sur une planche pour la première fois. J’avais deux frères qui faisaient de la planche à roulettes. Ça commençait à être à la mode. J’ai beaucoup pratiqué jusqu’à mon adolescence , raconte-t-il.

Dans les années 1990, il n’y avait personne qui enseignait les figures et les sauts de planche à roulettes. Dans ce temps-là, il n’y avait pas de coach. C’était toi et l’asphalte , dit-il en riant.

Après tous ces efforts, Dan Pageau devient un planchiste professionnel et s'installe aux États-Unis. Il a même une planche à roulettes à son nom.

Parce qu'être un planchiste professionnel aux États-Unis, ce n'est pas de tout repos... Dan Pageau a décidé de s'établir à Vancouver où il a ouvert un magasin de planche à roulettes puis l’organisme à but non lucratif One Love.

Redonner à la communauté

« J’ai vécu des moments difficiles dans ma vie, des problèmes familiaux, donc je veux aider les jeunes qui ont besoin d’aide, qui deal avec des problèmes dans leur vie. » — Une citation de Dan Pageau, planchiste et fondateur de One Love

L’organisme propose des cours de planches à roulettes pour les jeunes et collabore avec des écoles secondaires, comme l’école Purpose Secondary à Surrey.

Chris Lam, directeur adjoint de l'école Purpose Secondary, a décidé d'offrir des cours de planche à roulettes à ses élèves. La réponse a été positive et il veut maintenant offrir les cours à d'autres élèves. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Mes enfants ont suivi des cours avec l’organisme One Love. [...]J’ai vu les instructeurs aider les jeunes à avoir plus de confiance en eux et je me suis dit que ça serait super pour mes élèves de 8e et 9e année d’essayer la planche à roulettes , raconte Christopher Lam, directeur adjoint de l'établissement scolaire.

Purpose Secondary est une école qui offre un programme scolaire adapté pour les étudiants qui ont besoin d’un soutien supplémentaire.

Certains de nos étudiants sont autistes, vivent avec le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, ou encore veulent améliorer leur santé mentale , explique Christopher Lam.

Les cours de planches à roulettes ont non seulement initié les élèves à ce sport, mais a aussi été une façon de socialiser et de développer des relations avec les autres étudiants.

Le magasin One Love situé à Burnaby se veut aussi une place de rencontre pour les jeunes passionnés de planche à roulettes. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

« Les élèves font de la planche à roulettes, mais ils sont aussi assis sur le bord de la rampe, à jaser. C’est un outil formidable pour nos étudiants pour créer des liens d’amitié. » — Une citation de Christopher Lam, directeur adjoint, école Purpose Secondary

À la suite des cours, plusieurs élèves ont commencé à pratiquer ce sport, et un élève a même commencé à utiliser la planche à roulettes comme moyen de transport.

Dan Pageau veut donner de l'espoir aux jeunes même dans les moments difficiles.