La famille et la politique, un cocktail parfois difficile

Comme bien des particuliers, des élus albertains doivent jongler entre les heures passées au bureau et les aléas de la vie familiale. Le travail politique impose un emploi du temps bien chargé, qui rend la conciliation travail-famille parfois ardue, surtout si on a des enfants.

Être sur la route, donner des conférences de presse, voter des projets de loi ou agir à titre de maître de cérémonie, tout cela prend du temps, alors que la plupart des élus et des élues ont aussi une famille. En Alberta, leur travail nécessite de se déplacer constamment pour répondre aux différentes demandes de la population, tant sur le plan municipal que sur le plan provincial.

La députée du Nouveau Parti démocratique (NPD), de la circonscription de Saint-Albert, Marie Renaud, l'affirme d’entrée de jeu. C’est difficile pour les enfants parce qu’on doit toujours aller aux événements, aux activités. On travaille très tard. Ce n’est pas juste 5 jours par semaine, des fois, c’est 7 jours par semaine. Et puis, le travail n’arrête pas à 17 h. Des fois, tu parles au téléphone jusqu’à 21 h.

« On donne beaucoup pour faire ce travail. » — Une citation de Marie Renaud, députée NPD

La députée néo-démocrate de Saint-Albert, Marie Renaud. Photo : Radio-Canada

Marie Renaud, qui a deux enfants, s’est lancée en politique en 2015, et dès le début, elle a senti les contraintes que son nouvel emploi allait avoir sur sa vie familiale.

« Il y avait des moments en 2015 et 2016 [alors] que ma fille était encore jeune et qu’elle avait commencé l'université, qu’elle avait besoin de sa mère. Puis, je n'étais pas là des fois, et je me disais : "Ah, je n'ai pas de temps pour ma fille, qu'est-ce que je fais ici?" »

En politique, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Chaque jour, ça peut changer , ajoute-t-elle en expliquant qu’il est souvent difficile de planifier des activités familiales.

À cette question, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, répond, elle aussi, sans détour. J’admire les gens qui sont en mesure d’avoir un moment spécifique chaque semaine pour leur famille. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas avoir chaque dimanche de libre par exemple.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, avec son mari et sa fille lors de la journée du vote aux élections municipales en 2021. Photo : Twitter/Jyoti Gondek

« Je ne suis pas disponible, c'est impossible. Il y a trop de membres de la communauté qui ont besoin de moi. Il y a trop d'événements auxquels il est absolument essentiel que la mairesse soit présente. » — Une citation de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

Je ne peux promettre d’être toujours disponible à cette heure-ci précise ou ce jour-là , ajoute-t-elle.

L'équilibre est possible

Le ministre de l’Enseignement supérieur de l'Alberta, Demetrios Nicolaides, explique avoir trouvé une forme d’équilibre. Rencontré chez lui, il raconte calmement qu’il s’en tient à quelques règles auxquelles il ne déroge pas.

Lorsque je suis à Calgary, j'emmène mes enfants à l’école tous les matins entre 8 h 30 et 9 h. Mon équipe le sait, c’est réservé dans mon horaire.

Même chose pour sa journée du dimanche qui est généralement consacrée à sa famille, à moins d'une situation extraordinaire. On tente d’amener les enfants à faire une activité, comme aller au cinéma ou peu importe.

Demetrios Nicolaides en train de cuisiner avec sa famille. Photo : Radio-Canada

La politique et ses mauvais côtés

Contrairement à d’autres emplois plus courants, la politique exerce aussi une certaine pression sur la vie personnelle des élus et peut déborder sur la vie familiale. De l’avis de Marie Renaud, c’est d’autant plus vrai depuis l’avènement des réseaux sociaux.

« J’ai peur, souvent. Des fois, j’ai mis des photos en ligne, de moi avec ma fille et mon fils, et il avait des trolls. [Des personnes] disaient toutes sortes d’affaires, et ils avaient trouvé le nom de ma fille. »

« Il y a des gens qui veulent faire mal aux politiciens, pas juste en ligne, mais en face. J’ai peur qu’ils trouvent ma fille. » — Une citation de Marie Renaud, députée du NPD

Ce genre d’inquiétude, la mairesse de Calgary l’a aussi vécue, lorsque, l’année dernière, un homme a laissé un autocollant comparant la pandémie à l’Holocauste sur sa porte et un masque de cheval devant sa maison. « Cette journée-là a été difficile. Je devais travailler, mais, toute la journée, je me demandais ce qui pouvait arriver s’il revenait, s’il faisait quelque chose de pire? »

« Je voulais juste revenir à la maison pour être avec ma famille. »

Les élections, une période intense

Moment inévitable dans la vie du personnel élu, les élections sont également précédées d’une période intense en politique, qui se fait sentir jusque dans les familles. Tu n’as pas de vie , lance Marie Renaud en parlant des campagnes électorales. Il n’y a pas de temps pour la famille, pas de temps du tout.

Mais mes enfants comprennent que les campagnes sont intenses , indique-t-elle.

Si Demetrios Nicolaides reconnaît que la campagne électorale est généralement une période chargée, il tente néanmoins de suivre ses règles habituelles. Je vais préparer le déjeuner pour les enfants et les déposer à l’école, car je sais qu’ils ne me verront probablement pas le reste de la journée.

« Le point positif d’une campagne, c’est que c’est court, c’est 28 jours. Donc, c’est intense, mais durant une courte période. » — Une citation de Demetrios Nicolaides, ministre de l’Enseignement supérieur de l’Alberta

Les élections albertaines se tiendront le 29 mai.