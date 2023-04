Annabelle Lehouillier remporte le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2023

Un mois de novembre gris. Une femme qui travaille au palais de justice cherche Christopher. Entre son penthouse et son travail, elle achète tous les jours de la nourriture pour son fils qui a disparu. Elle laisse des sacs bruns sur des bancs de parcs de la ville. Avec espoir, on la suit dans sa quête, heure par heure, minute par minute.

Voilà planté, en quelques mots, le décor de la nouvelle d'Annabelle Lehouillier, Les notes de novembre, qui remporte le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2023.

Photo : Kelly Jacob, Éditions du Boréal et Gaëlle Leroyer

Pascale Montpetit, Emmanuel Kattan et Chris Bergeron font partie du jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2023.

Le jury, composé cette année de Chris Bergeron, d'Emmanuel Kattan et de Pascale Montpetit, a choisi de récompenser cette nouvelle qui décrit la quête d’une femme, d’une mère.

« Dans cette nouvelle en fragments, où se reflètent, d'heure en heure, les déchirements d’une mère à la recherche de son fils, la lectrice et le lecteur sont entraînés dans un tourbillon d’émotions. Peu à peu, par petites touches, des vies entières se révèlent, et les objets du passé, porteurs de douloureux souvenirs, annoncent aussi la possibilité d’un nouveau commencement. »

Annabelle Lehouillier est originaire de Sherbrooke et elle habite maintenant Montréal. Elle explique que, depuis toujours, de petites bribes d’histoires ne cessent de venir se poser tantôt sur son nez, tantôt sur son épaule.

Jusqu’ici, elle a travaillé avec joie dans le domaine de la télévision, puis du droit avec sérieux. Cependant, elle souligne que les histoires, qu’elles soient fins clins d’œil ou fermes coups de poing, sont toujours là, aériennes, et cherchent constamment à se déposer sur son papier. C’est pour cela qu’elle écrit.

« Je suis extraordinairement fière et émue de recevoir ce prix. Je suis ravie que mon texte à la forme particulière, au pouls à la fois intimiste, urgent et solitaire, ait touché le cœur du jury. C’est une reconnaissance très précieuse qui me fait extrêmement plaisir! »