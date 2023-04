Marcher à l’infini : un spectacle hommage au musicien Denis Richard

Apogée d'un projet né il y a plusieurs années alors que Denis Richard était encore en vie, Marcher à l'infini se devait de prime abord de combiner les origines classiques de Ventus Machina et de mêler le tout avec les traditions musicales acadiennes.

Les membres de l'orchestre à vent avaient alors approché Denis Richard ainsi que Ray Légère afin de mettre sur pied le projet musical et d'en faire une tournée en 2017.

Zachary Richard et Denis Richard ont co-écrit « Ce Médaillon » en 2015, chanson-titre du documentaire « Toujours Batailleur ». Photo : Courtoisie/Bellefeuille Production

Les circonstances et le cancer de Denis ont freiné les élans de cette tournée alors que le musicien alors âgé de 55 ans fut emporté par la maladie.

Il avait toutefois donné son approbation pour la continuité du projet.

D'abord, un album musical visuel est né de la collaboration, puis la tournée, chapeautée en partie par l'organisme à but non lucratif RADARTS.

L'ensemble Ventus Machina prépare un hommage à la musique acadienne avec les chanteurs Ray Léger et Christian Kit Goguen. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Pour Patrick Bolduc, bassoniste au sein de Ventus Machina, c'est entre autres grâce à la communauté et à l'amour de celle-ci pour les œuvres de Denis Richard que le projet est maintenant rendu possible.

J'ai mis quelques photos en ligne de notre tournage au Monument Lefebvre pour l'album visuel et plusieurs personnes ont répondu. Ils m'ont approché et m'ont dit : ''Patrick ! C'est quand le spectacle?'' Nous, d'emblée, on ne prévoyait pas faire de tournée, mais le projet a pris tellement d'ampleur et les gens ont tellement aimé qu'on n'a pas eu le choix , mentionne le musicien.

« C'est un honneur de pouvoir donner un second souffle à sa musique. » — Une citation de Patrick Bolduc, bassoniste

Il ajoute à propos de la musique de Denis Richard que : lorsque l'on prend le temps d'écouter ses œuvres, on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux dans ce qu'il écrit. C'est vraiment un parolier exceptionnel. On a la chance de travailler avec le matériel d'un réel génie de la musique acadienne.

Une formation toutes étoiles acadiennes

Plusieurs artistes acadiens se partageront la scène avec l'orchestre Ventus Machina.

Christian Kit Goguen, Troiselle, Ray Légère et Danny Boudreau ont décidé de se joindre à l'aventure pour un heureux mélange de couleurs musicales.

Un total de 11 musiciens seront sur scène pour présenter divers arrangements de James Kalyn et de la musique de Denis Richard, sous une trame diversifiée, allant chercher dans le classique, le pop, le country et même le bluegrass.

Danny Boudreau en performance à l'émission L'embarras du choix, le 31 janvier 2021. Photo : Radio-Canada

Pour le musicien Danny Boudreau, un ami proche de Denis Richard, c'est une belle thérapie que de pouvoir se replonger dans les œuvres de son confrère musicien.

Ça fait beaucoup de bien de réentendre ses classiques et ses belles chansons. Denis avait cette façon remarquable de dire les choses, très franchement. Je dis toujours, lorsque je parle de la musique de Denis, que ses paroles c'est comme de petits tableaux qu'il peignait , affirme le musicien.

Il ajoute qu'une partie de Denis Richard sera présente avec eux sur scène lors de cette tournée.

Après son décès, j'ai hérité de l'une de ses guitares, il sera avec nous! En plus, j'ai le bonheur de faire une chanson qu'on a fait ensemble. Durant toutes ses années où l'on s'est côtoyés, on a toujours eu le désire de faire une chanson ensemble, mais ça n'adonnait jamais. J'ai retrouvé cette chanson, elle s'appelle avant l'hiver et j'ai hâte de la partager avec le public , mentionne Danny Boudreau.

La tournée débute le 13 avril à Saint-Jean.

Des arrêts sont également prévus le 22 avril à Fredericton, le 28 avril à Miramichi , le 29 avril à la salle multifonctionnelle Denis Richard à Petit Rocher, le 5 mai à Caraquet, puis le 7 mai à Dieppe.