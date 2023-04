Janette Bertrand : écrire pour exister

1- Quelle est votre relation avec les salons du livre?

J’adore les salons du livre et j’y serais toutes les heures si on me le permettait. 😉

2- Quel est votre livre de chevet?

J’en ai toujours deux : un pour le jour, surtout des essais, et l’autre pour le soir, de la fiction. Actuellement, je lis La masculinité antitoxique : Ce que tout homme bienveillant devrait savoir de Michel Dorais et Les lions de Sicile, La saga des Florio (tome 1) de Stefania Auci.

3- Quel est le livre qu’il faut absolument avoir lu dans une vie? Pourquoi?

Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Ce livre a changé ma vie.

L'autrice existentialiste et féministe Simone de Beauvoir en 1947 Photo : Getty Images / Hulton Archive

4- Quel est le livre qui n’aurait jamais dû être adapté au cinéma?

Je n’ai pas la moindre idée.

5- Quel est le mot que vous utilisez trop souvent dans votre écriture?

Le mot amour … mais je ne crois pas qu’on utilise le mot amour trop souvent.

6- Comment vous vient l’idée du titre d’un livre?

Il ne me vient jamais au début de l’écriture. C’est pendant l’écriture que tout à coup, en écrivant une phrase, cette dernière devient évidente et essentielle et mon titre est trouvé.

« La vieillesse par une vraie vieille », de Janette Bertrand Photo : Radio-Canada / Livre Expression

7- Qu’est-ce que vous écoutez pour vous détendre?

J’écoute la télévision, car ici, on fait de très bonnes émissions. J’écoute beaucoup de documentaires, car j’aime apprendre.

8- Quel est le personnage littéraire que vous aimeriez avoir créé?

« Je n’ai pas de personnage littéraire en tête. Mais j’aurais aimé être Colette et avoir son talent. »

9- Quel est le livre qui vous a le plus touché dans la dernière année?

Ce n’est pas un livre publié. C’est un des manuscrits de mon grand projet pendant la pandémie Écrire sa vie! Cette femme a pris presque deux ans à l’écrire et ça parle de manipulation.

10- De quoi êtes-vous le plus fier en tant qu'autrice?

Que des gens lisent mes écrits, car si je n’ai plus de lecteurs ni de lectrices, je n’existe plus.