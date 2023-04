Desjardins ferme deux centres de service et un guichet à Shawinigan

La déception est très grande auprès de plusieurs membres de la coopérative. Certains, rencontrés sur la rue, font observer qu’il s’agit d’une tendance chez Desjardins. Pas juste ici, dans les campagnes, ça a tout fermé.

D’autres se demandent comment ils pourront s’adapter. Je reste dans le bas de la ville, je suis obligé de courir à Saint-Marc puis je n’ai plus de char.

Desjardins affirme que les membres concernés ont déjà été avisés. Elle se dit prête à les aider et évalue la possibilité de payer des transports en taxi. Le directeur général de la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, Denis Guay, assure qu’ils ne seront pas laissés pour compte. Il y a une minorité pour qui c’est plus difficile, pour laquelle l’impact est plus grand. Avec eux, on va tenter de personnaliser quelque chose qui fera en sorte que ça viendrait amoindrir cet impact-là.

Pour le maire de Shawinigan, Michel Angers, l'important sera de ne pas négliger l'accompagnement des plus démunis. La pire des choses qui peut arriver, c’est que les gens soient sans ressources. On ne peut pas nécessairement être contre l’évolution, mais il reste que pour un certain nombre de personnes qui ont moins ou peu accès à ces modes de paiement, bien ils se retrouvent dans une situation un peu plus difficile.

Des six centres de services et des deux guichets actuels, Desjardins conservera quatre centres de services à Shawinigan et un seul guichet.

À l'heure où les transactions virtuelles tendent à devenir la norme, c'est amplement suffisant, selon Denis Guay, directeur général de la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie. On a 15 guichets automatiques au moment où je vous parle. Les 15 guichets automatiques sont en sous-utilisation importante.

Pour le moment, la Caisse du Centre-de-la-Mauricie ne prévoit pas fermer d'autres centres de service, mais le numérique prend de plus en plus de place au sein des habitudes de ses membres et elle doit donc s'adapter constamment.

