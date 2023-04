Le Cégep de La Pocatière partenaire du Prix Liberté 2023

Le Cégep de La Pocatière a organisé mardi deux ateliers de sensibilisation aux droits humains destinés aux jeunes de 15 à 25 ans dans le cadre du Prix Liberté de l'Institut international des droits de l’Homme et de la paix.

Ce prix récompense une personne ou une organisation engagée dans un combat en faveur de la liberté.

La chargée de mission pédagogique sur le Prix Liberté à l'Institut international des droits de l'Homme et de la paix, Maxime Sauvé, était présente à l’événement. C’est une conclusion d’un engagement très fidèle du Cégep sur le Prix Liberté depuis plusieurs années , explique-t-elle.

Maxime Sauvé, chargée de mission pédagogique sur le Prix liberté à l'Institut international des droits de l'Homme et de la paix Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Des séances pédagogiques sont offertes aux jeunes où ils vont être au cœur de l’action et donner leur opinion sur les thématiques du vote, de la démocratie, de la citoyenneté et de la liberté , ajoute Maxime Sauvé.

Le Cégep de La Pocatière développe depuis maintenant quatre ans ce partenariat avec l’Académie de Normandie, en France, qui est responsable du Prix Liberté. Une manière, d'après Maxime Sauvé, de donner la parole aux jeunes et de les inviter à exprimer un regard politique et engagé sur la société à laquelle ils prennent part.

Un étudiant en sciences humaines au Cégep, Justin Plante, fait d'ailleurs partie du jury du Prix Liberté. Celui qui animait une partie de l’événement souligne que chaque candidature touche à plein d’aspects , et que c’est notamment cette diversité des sujets abordés qui l’a mené vers ce rôle.

Justin Planche, étudiant en science humaines et membre du jury Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Les trois jeunes nommés pour le Prix Liberté 2023 défendent la cause du droit des femmes, des enfants et de la lutte contre la déforestation.

Invitée à titre de grand témoin , Jani Bellefleur-Katush, représentante de l’organisme Wapikoni mobile et cinéaste, était présente lors de l’événement. Mon but premier, c’est vraiment de venir montrer un peu plus c’est quoi, les Premières Nations , explique-t-elle.

Jani Bellefleur-Kaltush est cinéaste et scénariste. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

D’après la cinéaste, parler des réalités autochtones et d’assurer une présence lors de ce genre d’événements permet aussi de freiner ou de déstigmatiser les stéréotypes à l’égard des Autochtones.

Le Prix Liberté sera décerné en France le 23 mai prochain.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs