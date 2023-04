En Alberta, les propos d’une candidate aux prochaines élections provoquent un tollé

Peut-être que si vous avez eu une crise cardiaque, c'est parce que vous n'avez pas pris soin de vous , avait estimé Chelsae Petrovic dans des propos tenus en février dans un épisode de The Canadian Story, une émission couvrant une grande variété de sujets avec une ligne conservatrice.

Vous êtes en surpoids, vous n'avez pas géré votre insuffisance cardiaque congestive, vous n'avez pas géré votre diabète et il n'y a pas de responsabilité personnelle », avait-elle ajouté. « Mais ils arrivent à l'hôpital et, tout d'un coup, c'est le problème de tout le monde, sauf le leur.

Propos décontextualisés

Mme Petrovic, qui est maire de Claresholm, au sud de Calgary, est également infirmière auxiliaire depuis plus de 12 ans. Face au tollé suscité par ses propos, elle a fait valoir lundi dans une déclaration que son commentaire avait été sorti de son contexte.

« Je comprends que mon commentaire puisse être offensant lorsqu'il est retiré de l’entrevue qui était plus longue, et j'aurais dû choisir un meilleur langage. » — Une citation de Chelsae Petrovic, candidate du PCU

J'ai parlé pendant plusieurs minutes des défis auxquels notre système de santé est actuellement confronté , se défend-elle, en ajoutant qu'elle espère voir l’Alberta devenir également une province qui enseigne à [ses] enfants à mener une vie saine .

Dans l'émission, Chelsae Petrovic avait prévenu d’entrée de jeu que ce qu’elle s’apprêtait à dire pourrait s'apparenter à un suicide politique, ce qui [lui] convient parfaitement, car il faut le dire .

Danielle Smith au secours de sa candidate

Interrogée à ce sujet en marge d'une conférence de presse sur les soins de santé, mardi, à Sherwood Park, la première ministre Danielle Smith s’est dite heureuse de voir que [Chelsae Petrovic] a fait une déclaration pour clarifier le fait qu'elle aurait pu utiliser un meilleur langage .

Il m'est arrivé de commettre des erreurs , a ajouté la première ministre albertaine et cheffe du PCU .

« Je pense que les gens sont indulgents lorsque vous leur donnez l'occasion d'expliquer ce que vous vouliez dire, et je veux offrir la même possibilité aux autres. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

La première ministre albertaine Danielle Smith pense que sa candidate bénéficiera de l'indulgence des Albertains après s'être expliquée sur ses propos controversés. Photo : CBC News

Danielle Smith avait été critiquée l’année dernière pour avoir déclaré, lors de sa propre émission, qu'une personne pouvait contrôler un cancer à un stade précoce. Quand on pense à tout ce qui s'est accumulé avant d'arriver au stade quatre et au diagnostic, c'est tout à fait maîtrisable et il y a quelque chose que l'on peut faire à ce sujet , avait-elle estimé.

Elle avait dû se défendre en faisant valoir que son commentaire avait été mal compris et qu'elle était partisane du dépistage et du traitement précoces, de la nutrition et de la médecine holistique .

Le NPD exige des excuses

Réagissant à cette affaire, Rachel Notley, la cheffe de l’opposition néo-démocrate a écrit dans un gazouillis que son grand-père avait eu une crise cardiaque et était décédé alors qu'il allait nourrir les vaches de leur ferme. Personne n'a vu venir [cette crise cardiaque] , a-t-elle dit.

Rachel Notley, la cheffe du Nouveau Parti démocratique en Alberta. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne

Kevin Van Tighem, candidat du NPD dans la même circonscription que Chelsae Petrovic, demande pour sa part à Mme Petrovic et à Danielle Smith de s'excuser.

« L'année dernière, Danielle Smith avait déclaré que les Albertains étaient responsables du développement du cancer. Aujourd'hui, sa candidate reproche aux Albertains d'avoir eu une crise cardiaque. Il s'agit d'un langage cruel et blessant qui frappe les Albertains lorsqu'ils sont à terre. Elles doivent s'excuser aujourd'hui. » — Une citation de Kevin Van Tighem, candidat du NPD

Fin mars, Torry Tanner, une candidate du PCU à Lethbridge West, a dû démissionner après avoir affirmé dans une vidéo que les enfants sont exposés à la pornographie dans les écoles et que les enseignants les aident à changer d'identité sexuelle.

Avec les informations de La Presse canadienne